Zürich - Kardex hat 2025 mehr umgesetzt. Die Profitabilität ging allerdings zurück. Der Reingewinn fiel wegen Sondereffekten gar deutlich tiefer aus, die Dividende bleibt indes stabil. Seine Ziele bestätigte der Lagerlogistik-Spezialist aus Zürich. Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent auf 850,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Zürich am Donnerstag mitteilte. Getragen wurde das Wachstum vor allem vom Geschäftsbereich Standardized Systems, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab