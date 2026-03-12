IM FOKUS: reconcept Green Global Energy Bond II

Die reconcept Gruppe nutzt kleinvolumige Anleihen als zielgerichtete Finanzierungsinstrumente für ihr Projektgeschäft. Im vergangenen Jahr hat reconcept erstmals die sogenannten Green Global Energy Bonds aufgelegt, deren Mittel in Energieprojekte in allen drei Kernmärkten des Unternehmens fließen. Die jüngste Anleihe, der reconcept Green Global Energy Bond II (ISIN: DE000A460PE6) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon von 7,75%, kann weiterhin über die Emittentin gezeichnet werden. Geschäftsführer Karsten Reetz erläutert uns die wichtigsten Merkmale des Bonds sowie die Ziele des Erneuerbaren Energien-Unternehmens.

Anleihen Finder: Hallo Herr Reetz, reconcept hat mit dem Green Global Energy Bond II bereits den zweiten globalen Green Bond aufgelegt. Was waren die ausschlaggebenden Gründe für den kurzfristigen Nachfolge-Bond?

Karsten Reetz: Der reconcept Green Global Energy Bond II verschafft uns die notwendige Flexibilität für den weiteren Ausbau unserer internationalen Projektentwicklung. Wir verfügen in unseren Kernmärkten Deutschland, Kanada und Finnland aktuell über eine Pipeline aus Erneuerbare-Energien-Technologien mit mehr als 10 Gigawatt. Diese Pipeline entwickelt sich dynamisch. Der Emissionserlös aus dem reconcept Green Global Energy Bond II ermöglicht uns die gezielte Nutzung von Opportunitäten. Denn in der Entwicklungsphase entsteht substanzieller Mehrwert. Umso wichtiger ist dabei eine gesicherte Finanzierung. Die positive Resonanz auf den reconcept Green Global Energy Bond I hat uns zusätzlich bestätigt, dass unser technologie- und länderübergreifender Ansatz mit Fokus auf Photovoltaik, Windenergie und Speicherlösungen auf nachhaltiges Investoreninteresse trifft. Auch sein Nachfolger ist stark nachgefragt.

Anleihen Finder: Der neue Bond spricht in erster Linie wieder Privatanleger an. Welche Erkenntnisse aus dem reconcept Green Global Energy Bond I sind in die Konzeption der zweiten Emission eingeflossen? Warum hat das Zeichnungskonzept inkl. Ansprache von institutionellen Investoren aus Ihrer Sicht nicht funktioniert?

Karsten Reetz: Die Erfahrungen aus dem reconcept Green Global Energy Bond I haben klar bestätigt, dass das private Anlegersegment unsere starke Basis bildet. Viele Investoren ...

