Mitteilung der CHAPTERS Group AG:

Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse 2025 und Ausblick 2026

CHAPTERS Group AG, das Zuhause für mission critical digital solutions, hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben.2025 Highlights:

Umsätze: Der pro-forma Umsatzi 2025 belief sich auf ca. €193 Mio., ein Anstieg um 53% gegenüber €126 Mio. im Jahr 2024. Auf organischer Basisii wuchs der Umsatz - bereinigt um einmalige Rechnungslegungseffekteiii um ca. 4,5% (ca. 1,5% einschließlich dieser Effekte).

Wiederkehrende Umsätze: Im Jahr 2025 beliefen sich die wiederkehrenden Umsätze auf pro-forma-Basisi auf ca. €93 Mio. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze in unseren Segmenten Public Sector & Enterprise betrug ca. 60%, während der Anteil der wiederkehrenden Umsätze im Segment Financial Technologies bei ca. 14% lag.

EBITDA: Das adjustierte operative EBITDA auf pro-forma-Basisi betrug ca. €49 Mio., ein Anstieg um 62% gegenüber €30 Mio. im Jahr 2024. Auf organischer Basisii wuchs das adjustierte operative EBITDA um ca. 12%.

Ausblick: CHAPTERS erwartet für 2026 eine Beschleunigung des organischen Wachstumsii. Das organische Umsatzwachstum wird voraussichtlich im hohen einstelligen Bereich liegen, mit einer höheren Wachstumsrate im Bereich der wiederkehrenden Umsätze. Für das adjustierte operative EBITDA erwartet CHAPTERS für 2026 ein organisches Wachstum von 14-17%.

Jan Mohr, CEO:

"2025 ist das erste volle Jahr, in dem die Manuscript Method zum Einsatz kam. Das organische Wachstum hat sich dadurch gegenüber 2024 deutlich beschleunigt. Mit Blick auf 2026 wird sich das organische Wachstum innerhalb der gesamten Gruppe noch weiter beschleunigen.

In unseren Segmenten Public Sector und Enterprise VMS ging es vor allem darum, operative Verbesserungen voranzutreiben und gleichzeitig die Gruppe durch ...

