Mitteilung der solmotion holding GmbH:

Planmäßiger Baufortschritt beim wegweisenden Agri-PV-Projekt in Bad Waldsee unterstreicht UmsetzungsstärkeDie solmotion holding GmbH, die Finanzierungsgesellschaft der in der Solarbranche als Full-Service-Anbieter tätigen solmotion-Gruppe, treibt den Bau ihrer 5,6 MWp Agri-Photovoltaikanlage im baden-württembergischen Bad Waldsee erfolgreich voran. Nachdem der Baustart planmäßig im November 2025 erfolgte, konnte die Montage der insgesamt 8.788 PV-Module trotz herausfordernder Witterungsbedingungen bereits vollständig abgeschlossen werden. Damit liegt die Bauphase weiterhin voll im Zeitplan, was die Umsetzungsstärke der solmotion-Gruppe eindrucksvoll belegt.

Das Projekt zeichnet sich durch eine ganzheitliche Konzeption aus dem Hause solmotion aus, die eine synergetische Doppelnutzung der Flächen vorsieht. Während die PV-Module regenerativen Strom liefern, wird die darunterliegende Fläche als Grünland ...

