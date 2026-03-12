Es läuft weiterhin rund beim Batterie Index des AKTIONÄR. Denn die Kurse der Indexmitglieder Albemarle, SQM, Tesla, BYD, LG Chem sowie Samsung SDI präsentieren sich allesamt in einer anhaltend starken Verfassung. Und die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten sind natürlich für die weitere Kursentwicklung durchaus förderlich. Denn der rasante Anstieg der Öl- und Gaspreise hält vielen Ländern einmal mehr ihre enorme Abhängigkeit von diesen fossilen Rohstoffen, die eben häufig aus politisch eher instabilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
