Die Q4-Ergebnisse von Rheinmetall sind schwer einzuordnen, da es nach der kürzlichen Anpassung der Prognosen und den laufenden Portfolioänderungen, die nicht in allen Modellen berücksichtigt sind, keinen konsistenten Markt-Konsens gibt. Während die im Geschäftsjahr berichteten Umsätze aus fortgeführten Aktivitäten leicht unter dem Vara-Konsens lagen, waren die operativen Margen deutlich stärker als erwartet, was auf ein anhaltendes Profitabilitätsmomentum im Kerngeschäft der Verteidigung hinweist. Der Auftragseingang und der Auftragsbestand bleiben robust und unterstützen die langfristige Wachstumsprognose. Allerdings scheint die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 14,0 - 14,5 Mrd. EUR etwas unter den Erwartungen des Marktes zu liegen, was auf zeitliche Effekte und Unterschiede in der Modellierung der M&A-Beiträge zurückzuführen ist. Wir passen unsere Schätzungen durch niedrigere kurzfristige Umsätze und höhere Minderheitsanteile an, was das ausgewiesene Nettoergebnis reduziert, jedoch die strukturelle Wachstumsdynamik nicht verändert. Wir bestätigen unsere HOLD-Empfehlung mit einem Kursziel von 1.700 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag





© 2026 mwb research