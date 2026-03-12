© Foto: Frank Rumpenhorst/dpaBMW rechnet in diesem Jahr mit einem moderaten Rückgang des Vorsteuergewinns des Konzerns und stagnierenden Auslieferungen. Grund: Die weltweiten Zölle und das China-Geschäft. Von den drei großen deutschen Automobilherstellern hat BMW bis jetzt am wenigsten Kratzer auf dem Lack. Imagemäßig hat die Marke sich stark an der Schnittstelle von innovativen Antriebstechnologien, Luxus und praktischer Alltagstauglichkeit etabliert. Dass BMW nach Zahlen nun auch Mercedes und Volkswagen hinter sich lässt, so wie aktuell beim Ebit, passiert nicht allzu oft. Aber auch bei dem bayerischen Autohersteller bleiben die Ergebnisse insgesamt unter den gewinnen und Umsätzen von 2020. Es ist ein inzwischen …Den vollständigen Artikel lesen
