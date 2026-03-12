Die Zalando-Aktie steigt am Donnerstag nach Bekanntgabe der Jahreszahlen. Die Ergebnisse entsprachen weitgehend den Erwartungen. Für den Kurssprung dürfte vielmehr eine andere Ankündigung verantwortlich sein: Der Modehändler will Aktien im Wert von 300 Millionen Euro zurückkaufen. DER AKTIONÄR fragt sich: Warum steckt das Management ausgerechnet jetzt so viel Geld in den eigenen Aktienkurs - statt es das angeschlagene Geschäftsmodell zu investieren?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär