DJ PTA-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG: Dividendenbeschluss Geschäftsjahr 2025
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Josef Manner & Comp. AG: Dividendenbeschluss Geschäftsjahr 2025
Wien (pta000/12.03.2026/09:55 UTC+1)
Der Vorstand der Josef Manner & Comp. AG hat heute am 12.03.2026 nach eingehender Evaluierung beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 2,00 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner bilanzfeststellenden Sitzung am 14. April 2026 sowie der Genehmigung der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2026. Die Gesamtausschüttung an die Aktionäre würde EUR 3.780.000 betragen. Der Geschäftsbericht der Josef Manner & Comp. AG für das Geschäftsjahr 2025 wird am 23. April 2026 veröffentlicht.
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 1170 Wien Österreich Ansprechpartner: Scipio A. Oudkerk, MSc Tel.: +43 1 48822 3291 E-Mail: s.oudkerk@manner.com Website: josef.manner.com ISIN(s): AT0000728209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1773305700881 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
March 12, 2026 04:55 ET (08:55 GMT)