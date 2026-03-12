München (ots) -Große Anerkennung für ein außergewöhnliches Projekt: Die RTLZWEI-Produktion "Hass. Hetze. Hoffnung." wird am 24. April 2026 in Marl mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet. Der zweiteilige Dokumentarfilm setzt sich ausgehend von dem Mord an der chinesischen Studentin Li Yángjié im Jahr 2016 intensiv mit Alltagsrassismus gegenüber asiatisch gelesenen Menschen und stereotyper Sexualisierung auseinander.Der gewaltsame Tod von Li Yángjié in Dessau erschütterte 2016 bundesweit die Öffentlichkeit. Die Tat steht für ein gesellschaftliches Problem, das bisher wenig beachtet wurde: der Alltagsrassismus und die Anfeindungen gegenüber asiatisch gelesenen Menschen in Deutschland. Wie erleben asiatische Frauen die Konfrontation mit Hypersexualisierung infolge diskriminierender Stereotypen? Welche Auswirkungen hatte der Mord auf die asiatisch-deutsche Community?Antworten liefert der Dokumentarfilm "Hass. Hetze. Hoffnung.", der am 24. April in Marl mit dem Grimme-Preis in der Kategorie Information & Kultur ausgezeichnet wird. Die Autorinnen Linda Kokkores und Lillian Malan, Autor Philipp Link (Gute Zeit Film) sowie die Regisseurinnen Claudia Tuyet Scheffel und Quynh Lê Nguyen realisierten den Zweiteiler in Zusammenarbeit mit NEOS Film. Redakteurin bei RTLZWEI war Kristin Mager.Konstanze Beyer, Programmdirektorin Factual & Doku und Chefredakteurin RTLZWEI: "Ich gratuliere allen Beteiligten herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Von Anfang an hat uns das Team mit seiner innovativen Idee der Umsetzung überzeugt. Der Grimme-Preis würdigt nun diese herausragende journalistische und filmische Leistung. Gleichzeitig honoriert er auch unser Bemühen, relevante gesellschaftliche Themen aufzugreifen. 'Hass. Hetze. Hoffnung.' steht exemplarisch für die inhaltliche Vielfalt und Haltung von RTLZWEI."Linda Kokkores, Lillian Malan und Philipp Link, Creators und Producers Gute Zeit Film: "Wir danken allen, die diese lange und bewegte Reise mit uns gemacht haben - vor allem den Protagonisten und dem gesamten Team für ihr Vertrauen und Engagement und RTLZWEI für die Möglichkeit, den Zweiteiler im Rahmen des 'Doku Lab' weiterzuentwickeln. Für uns war es essenziell mit der deutsch-asiatischen Community zusammenzuarbeiten: Die Regisseurinnen Claudia Tuyet Scheffel und Quynh Lê Nguyen haben den Raum für Repräsentation und die Stimmen der Betroffenen und Communities geschaffen. Dafür den größten Dank!""Hass. Hetze. Hoffnung." entstand im Rahmen des "Doku Lab" von RTLZWEI. Das Projekt förderte außergewöhnliche journalistische Produktionen von Freelancern und jungen Doku-Filmerinnen und -Filmern von der Recherche-Phase bis zur Umsetzung. Derzeit arbeitet RTLZWEI an einer Weiterentwicklung des Konzepts, um das "Doku Lab" in angepasster Form fortzuführen.Beide Folgen von "Hass. Hetze. Hoffnung." sind bei RTL+ (https://plus.rtl.de/video-tv/shows/hasshetzehoffnung-1100003678) abrufbar.Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6234173