Die Thyssen-Aktie befindet sich wieder in einem stärkeren Abwärtstrend. Seit dem Hoch Mitte Februar mit 12,30 € beträgt der Kursverlust insgesamt rund -28%. Am Donnerstag verliert sie aktuell weitere -1,6% und steht bei 8,90 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Verkauf der Stahlsparte zieht sich hin Das Interesse des indischen Stahlherstellers Jindal an einer Übernahme der Stahlsparte von ThyssenKrupp sorgte im vergangenen Jahr für viel Euphorie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
