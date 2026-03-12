Berlin (ots) -Wenn am Donnerstagabend, 16. April 2026, RTL+ im Maritim Hotel Bonn zum zweiten Mal den roten Teppich für die "Reality Awards" ausrollt, können die Fans auch bei BILD live dabei sein. BILD überträgt im Co-Streaming sowohl den Red Carpet als auch die große Award Show. Durch den Abend führen erneut Sophia Thomalla und Olivia Jones - mit Humor und Reality-Expertise.Mit den "Reality Awards" bringt RTL+ die großen Streaming-Player des Genres zusammen: Dabei sind RTL+, RTLZWEI, Prime Video, Paramount+ und SPORT1. Teilnahmeberechtigt sind alle Formate mit Start 2025 und Abschluss bis Mitte Februar 2026.Zur Wahl stehen die Kategorien Lovestory des Jahres, Sexytime des Jahres, Beef des Jahres, Trennung des Jahres, Lustigster Moment des Jahres, Beliebteste Reality des Jahres, Emotionalster Moment des Jahres, Dramaqueen des Jahres, Redflag des Jahres, Reality-Host des Jahres sowie Realitystar des Jahres (W) und Realitystar des Jahres (M).Welche dieser besten Reality-Highlights die Chance auf einen Award haben, entscheidet eine prominent besetzte Jury unter dem Vorsitz von Tanja May, Unterhaltungs-Chefin und stellvertretende Chefredakteurin der BILD. Mit dabei: Publikumsliebling Evelyn Burdecki, Comedian Özcan Cosar, die Reality-TV-Podcasterinnen Franziska Saxler und Dinah Gutermuth ("Trashologinnen"), Reaction Creator "Sanijel" Jakimovski, Content Creatorin Alicia Andrich sowie Reaction Creator Alexander Radloff ("OnionDog").Die Gewinner der "Reality Awards" am 16. April bestimmen dann die Fans bei BILD: Vom 6. bis 13. April können sie exklusiv unter BILD.de/realityawards ihre Stimme abgeben.Tanja May: "Reality begeistert Millionen von Fans, ist Unterhaltung und Gesprächsstoff, auch täglich bei BILD. Mit den 'Reality Awards' bekommen die Creator dafür den verdienten Applaus. Ich freue mich sehr, dass wir als Medienpartner zusammen mit RTL+ ihnen dafür eine große Bühne geben."Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 151 4404 7239christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/6234263