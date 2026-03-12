12. März 2026, Vancouver, BC - Newcore Gold Ltd. ("Newcore" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-major-drill-program-in-2026-and-pfs-coming-in-june/ -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der bisherigen Erfolge bei den Bohrungen im Rahmen seines Enchi-Goldprojekts ("Enchi" oder das "Projekt") in Ghana und zusätzlicher Bareinnahmen in Höhe von etwa 10 Millionen Dollar aus der Ausübung von Optionsscheinen, die vor ihrem Ablauf am 27. Februar 2026 ausgeübt wurden, das aktuelle Bohrprogramm auf 60.000 Meter erweitert hat und nun drei aktive Bohrgeräte vor Ort im Einsatz sind.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärte: "Wir freuen uns, dass wir über eine starke Cash-Position verfügen, um die Entwicklung unseres Goldprojekts Enchi weiter voranzutreiben und gleichzeitig das Potenzial des Gebiets durch Bohrungen zu erschließen. Da die Vor-Machbarkeitsstudie bereits in vollem Gange ist und planmäßig bis Ende Juni 2026 abgeschlossen sein wird, haben wir den Schwerpunkt unserer Bohrungen auf die Ermittlung des längerfristigen Wachstumspotenzials in Enchi innerhalb der hochgradigen Strukturen verlagert, die sich in die Tiefe erstrecken. Wir haben ein arbeitsreiches Jahr vor uns, in dem wir uns neben der Exploration auf die Projektentwicklung konzentrieren, um das Potenzial unseres Goldprojekts Enchi in Ghana weiter auszuschöpfen."

Greg Smith, Vice President of Exploration von Newcore, erklärte: "Wir haben ein arbeitsreiches Jahr vor uns, da die Bohrungen in Enchi mit Schwerpunkt auf dem Ressourcenwachstum fortgesetzt werden. Derzeit läuft ein erweitertes 60.000-Meter-Bohrprogramm, und drei Bohrgeräte sind vor Ort im Einsatz. Die erste Phase unseres Bohrprogramms lieferte starke Ergebnisse bei der Suche nach flachen Goldmineralisierungen und zeigte eine starke Kontinuität und breite Mineralisierungszonen innerhalb der ersten 100 vertikalen Meter. Da sich das Bohrprogramm in Enchi nun in der zweiten Phase befindet und auf Mineralisierungen unterhalb einer vertikalen Tiefe von 200 Metern abzielt, freuen wir uns darauf, auf den spannenden ersten Diamantbohrergebnissen aufzubauen, während wir das Potenzial für höhere Gehalte in der Tiefe nachweisen."

Zusätzlich zu den Bohrungen werden die Entwicklungsarbeiten zur Förderung des Enchi-Goldprojekts mit einer vorläufigen Machbarkeitsstudie fortgesetzt, deren Fertigstellung für Ende Juni 2026 geplant ist. Weitere Arbeiten zur Förderung der technischen Vorzüge des Projekts sind im Gange, darunter metallurgische Tests, hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten und Umweltarbeiten.

Aktuelles Bohrprogramm in Enchi

Das 60.000 Meter umfassende Bohrprogramm auf Enchi begann im August 2024 und zielt auf oberflächennahe Oxid- und flache Frischmineralisierungen ab. Das Bohrprogramm befindet sich in seiner zweiten Phase und konzentriert sich auf die Entdeckung und das Wachstum der Ressourcen, einschließlich Bohrungen, die auf das Potenzial für ein Ressourcenwachstum entlang der Streichlänge bestehender Lagerstätten abzielen, sowie Diamantbohrungen, die auf das Potenzial für höhere Gehalte in der Tiefe abzielen. Das Hauptziel der abgeschlossenen ersten Phase des Bohrprogramms war die Reverse-Circulation-Infill-Bohrung ("RC") zur Ressourcenumwandlung, um das Konfidenzniveau der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu verbessern, wobei der größte Teil der ersten Phase des Bohrprogramms " " den beiden größten Lagerstätten in Enchi, Boin und Sewum, zugewiesen wurde. Alle Lagerstättengebiete und Vorressourcenziele in Enchi bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum auf dem gesamten Gebiet ermöglicht.

Newcore Gold Best Practice

Newcore verpflichtet sich zur Einhaltung von Best-Practice-Standards für alle Explorations-, Probenahme- und Bohrarbeiten. Die Bohrungen wurden von einem unabhängigen Bohrunternehmen unter Verwendung von RC- und Diamantbohrgeräten nach Industriestandard durchgeführt. Die Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Leerproben, Standardproben und Doppelproben in die Probenstränge. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, zur 50-Gramm-Gold-Feuerprobe geschickt.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Vice President of Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft und eine angemessene Überprüfung der zugrunde liegenden Daten durchgeführt, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdatendateien anhand der ursprünglichen Bohrlochprotokolle und Untersuchungszertifikate.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 13-prozentige Beteiligung mit den Aktionären verbunden ist, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten in einem bedeutenden Gebiet. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, in dem sich mehrere Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen befinden, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2024 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mal Karwowska | Vizepräsidentin, Unternehmensentwicklung und Investor Relations

+1 604 484 4399

mailto:info@newcoregold.com

http://www.newcoregold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen bezieht (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke verwendet werden oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" erfolgen, eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen; Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen; Zeitpunkt, Inhalt und Abschluss einer Vor-Machbarkeitsstudie; vorgeschlagene Entwicklungspläne für das Unternehmen; Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten; Ergebnisse unserer laufenden Bohrkampagne; Ergebnisse von Bohrungen, Umfang oder Qualität von Mineralvorkommen; erwartete Fortschritte bei Mineralgrundstücken oder -programmen; und zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie basieren, werden in gutem Glauben getroffen und spiegeln unsere aktuelle Einschätzung hinsichtlich der Ausrichtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; die Entwicklungsphase von Newcore; die Finanzlage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Ausbeute; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen an den Wertpapiermärkten; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Gold und andere Rohstoffe; Schwankungen an den Devisenmärkten (z. B. des Wechselkurses zwischen kanadischem Dollar und US-Dollar); Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Mineralexploration, -erschließung und dem Bergbau (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Ansprüche dieser Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden verbunden sind); und Eigentumsrechte an Grundstücken.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Newcore lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

