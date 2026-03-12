Brüssel / Zürich - Die EU-Kommission hat die Übernahme der Roboter-Sparte von ABB durch den japanischen Technologiekonzern Softbank genehmigt. Der Zusammenschluss werfe wegen der begrenzten gemeinsamen Marktstellung der Unternehmen keine Wettbewerbsbedenken auf, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Der Verkauf geht auf eine Vereinbarung zwischen ABB und Softbank vom Oktober 2025 zurück, wonach ABB aus der Transaktion mit einem nicht-operativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
