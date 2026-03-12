EQS-News: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien
|Frankfurter Str. 250
|64293 Darmstadt
|Deutschland
|E-Mail:
|hauptversammlung@merckkgaa-darmstadt-germany.com
|Internet:
|https://www.merckkgaa-darmstadt-germany.com/hv
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2290616 12.03.2026 CET/CEST