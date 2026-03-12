Jona - Geberit blickt auf ein solides Geschäftsjahr 2025 zurück. So legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um beinahe 5 Prozent zu und die Profitabilität konnte auf einem hohen Niveau gehalten werden. Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtigt zwar die Visibilität, dennoch zeigt sich das Unternehmen recht zuversichtlich. Der Konflikt um den Iran macht die Führung des Sanitärtechnikkonzerns zwar vorsichtig. Die Auswirkungen auf das Geschäft dürften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
