München (ots) -Die endokrine Orbitopathie ist eine seltene und potenziell sehkraftbedrohende Autoimmunerkrankung. Mit einem zielgerichteten Forschungsansatz nach seinem "Biology first"-Prinzip baut Amgen sein Engagement im Bereich seltener Erkrankungen weiter aus und rückt dabei eine Patient:innengruppe mit einem hohen Bedarf an neuen Behandlungsoptionen in den Mittelpunkt.Seltene Erkrankungen betreffen weltweit Millionen von Menschen. Trotz der hohen Zahl handelt es sich um vergleichsweise kleine Patient:innengruppen, deren medizinischer Bedarf häufig ungedeckt ist. In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung dann als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen betroffen sind.(1) Insgesamt sind zwischen 6.000 und 8.000 unterschiedliche seltene Erkrankungen beschrieben.(1) In Europa leben schätzungsweise 27-36 Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung,(2) in Deutschland sind es schätzungsweise rund vier Millionen.(3) Dennoch bleibt die therapeutische Versorgung vielfach unzureichend: Für rund 95 % der seltenen Erkrankungen existiert bislang keine adäquate Behandlung.(2)Engagement in der biotechnologischen ForschungVor diesem Hintergrund erfordert die Entwicklung neuer Behandlungsoptionen ein hohes Maß an wissenschaftlicher Präzision, interdisziplinärer Zusammenarbeit und langfristigem Forschungsengagement. Amgen übernimmt hier seit mehr als 45 Jahren eine führende Rolle und hat die moderne medizinische Biotechnologie seit der frühen Nutzung lebender Zellen zur Herstellung biologischer Arzneimittel maßgeblich mitgestaltet. "Wir folgen dem biology-first-Prinzip: Wir wollen Krankheitsmechanismen tiefgreifend verstehen, um dann passgenaue Lösungen entwickeln zu können. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, Diagnosewege zu verkürzen und die Versorgung nachhaltig zu verbessern," so Dr. Stefan Kropff, Medizinischer Direktor der Amgen GmbH in München. Mit einem neuen Therapieansatz zur Behandlung der endokrinen Orbitopathie stärkt das Unternehmen seine wissenschaftliche Forschung im Bereich schwerer und seltener Erkrankungen und treibt die Entwicklung biopharmazeutischer Innovationen weiter voran, um das therapeutische Spektrum für betroffene Patient:innen zu erweitern.Endokrine Orbitopathie - Wenn das eigene Immunsystem die Augen angreiftDie endokrine Orbitopathie (EO) gilt trotz ihrer Einordnung als häufige Begleiterkrankung des Morbus Basedow aufgrund geringer Fallzahlen als selten.(4) Durch entzündliche Prozesse schwillt das Gewebe hinter dem Auge an und Fett- und Muskelgewebe können sich vergrößern.(5) Typisch ist ein zweiphasiger Verlauf mit einer aktiven und einer chronischen Phase. (5) In der aktiven Phase treten Schmerzen, Rötungen, Lichtempfindlichkeit und Doppelbilder auf; häufig treten die Augen sichtbar hervor (Exophthalmus).(5) In schweren Fällen kann der Sehnerv durch die Expansion des retrobulbären Weichteilgewebes - also durch die krankheitsbedingte Vergrößerung von Fett- und Muskelgewebe hinter dem Auge - unter Druck geraten, was zu einer deutlichen Einschränkung der Sehkraft und in schlimmsten Fällen zum Verlust der Sehkraft führen kann.(4) Im Verlauf kann es zu Schüben kommen, bei denen die Symptome plötzlich zurückkehren oder sich verschlimmern können.Für Betroffene bedeutet die Erkrankung aber nicht nur körperliche Beschwerden. Das veränderte äußere Erscheinungsbild sowie funktionelle Einschränkungen des Sehens können Alltag, Beruf und soziale Kontakte erheblich beeinträchtigen.(6) "Wir möchten dazu beitragen, dass Menschen mit seltenen Erkrankungen langfristig besser versorgt werden und ihre Lebensqualität zurückgewinnen", so Kropff."Biology first" - Krankheitsmechanismen verstehenDem "Biology first"-Prinzip von Amgen folgend, steht am Anfang die systematische Analyse der molekularen Grundlagen einer Erkrankung: Welche Veränderungen auf Ebene der genetischen Information, der Genregulation und der zellulären Signalwege führen dazu, dass ein ursprünglich gesunder physiologischer Prozess in eine krankhafte Dynamik kippt? Untersucht wird, welche Zellen beteiligt sind, welche Rezeptoren fehlreguliert aktiviert werden und welche Signalkaskaden Entzündung, Gewebeumbau oder Funktionsverlust antreiben. Auf dieser mechanistischen Grundlage werden Therapieansätze entwickelt, die möglichst präzise in krankheitsrelevante Prozesse eingreifen.Gezielter Eingriff an krankheitsrelevantem SignalwegIm Fall der EO rückt ein bestimmter biologischer Signalweg in den Fokus der Forschung. Dabei spielen spezielle Bindegewebszellen hinter dem Auge eine zentrale Rolle. Diese Zellen tragen auf ihrer Oberfläche unter anderem einen Rezeptor für den sogenannten Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1R).(7) Studien zeigen, dass dieser Signalweg bei der EO fehlreguliert aktiviert ist und Entzündungsprozesse sowie krankhafte Gewebeveränderungen in der Augenhöhle mit antreiben kann.(7) Der neue Therapieansatz setzt genau an diesem krankheitsrelevanten Mechanismus an und greift in diesen Signalprozess ein, während etablierte leitliniengerechte Therapien primär und unspezifisch auf die Kontrolle der entzündlichen Krankheitsaktivität ausgerichtet sind.(8) Mit dem neuen Therapieansatz bei endokriner Orbitopathie macht Amgen einen weiteren Schritt, wissenschaftliche Erkenntnisse in konkrete Verbesserungen für die Versorgung von betroffenen Patient:innen zu übertragen.Unsere Mission: Patient:innen zu helfenBei seltenen Erkrankungen ist ein intensives interdisziplinäres Patient:innen-Management gefragt. Patient:innen sind im Rahmen ihrer Erkrankung häufig auf Unterstützung durch Angehörige und den Freundeskreis angewiesen und haben ein hohes Bedürfnis, sich auszutauschen und Informationen zur Erkrankung zu erhalten.Amgen versteht die Unterstützung von Patient:innen als zentrale Aufgabe - nicht nur in der Forschung und Entwicklung neuer Therapien, sondern auch durch weiterführendes Engagement sowie begleitende Informationsangebote. Auf der Website https://patienten.amgen.de/service/seltene-erkrankungen/ stellt das Unternehmen vertiefende Informationen zu seltenen Erkrankungen bereit.Über AmgenAmgen ist ein global führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das seit über 45 Jahren besteht und heute mit etwa 28.000 Mitarbeitenden in fast 100 Ländern vertreten ist. In Deutschland arbeiten wir an zwei Standorten mit rund 680 Mitarbeitenden jeden Tag daran, Patient:innen zu helfen. Durch die Kombination modernster Biologie und Technologie erreichen wir mit unseren Arzneimitteln Millionen von Menschen mit schweren und teils seltenen Erkrankungen. Wir entwickeln eine breit angelegte Pipeline und ein differenziertes Portfolio therapeutischer Wirkstoffe weiter, die in der Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen eingesetzt werden. Neben Originalpräparaten entwickeln und produzieren wir auch Biosimilars.Halten Sie sich zu aktuellen Themen rund um Biotechnologie informiert - Besuchen Sie dafür gerne unsere Webseite www.amgen.de oder folgen Sie Amgen Deutschland auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/amgengermany/).Referenzen:1. European Commission. Rare diseases. Public Health - Rare diseases and European Reference Networks. https://ots.de/1TCFJL (Zugriff: 20.02.2026)2. Expanding research into rare diseases. Horizon Magazine. European Commission; 2025. Available from: https://ots.de/Eid2E8 (Zugriff: 20.02.2026)3. Bundesministerium für Gesundheit. Seltene Erkrankungen. https://ots.de/3OKCj3 (Zugriff: 20.02.2026)4. Mühl-Benninghaus R. Endokrine Orbitopathie. Radiologie. 2024;64(3):215-8.5. Bothun ED, et al. Update on thyroid eye disease and management. Clin Ophthalmol. 2009;3:543-51.6. Cockerham KP, et al. Quality of life in patients with chronic thyroid eye disease in the United States. Ophthalmol Ther. 2021;10:975-87.7. Smith TJ, Janssen JAMJL. Insulin-like growth factor-I receptor and thyroid-associated ophthalmopathy. Endocr Rev. 2019;40:236-67.8. Bartalena L, et al. 2016 European Thyroid Association/European Group on Graves' Orbitopathy Guidelines. Eur Thyroid J. 2016;5(1):9-26.DEU-NP-26-80011Zukunftsgerichtete Aussagen:Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von Amgen basieren. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über Fakten aus der Vergangenheit, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dies gilt auch für Aussagen über Ergebnisse, die Vorteile und Synergien von Kooperationen oder potenziellen Kooperationen mit anderen Unternehmen (einschließlich BeOne Medicines Ltd. oder Kyowa Kirin Co., Ltd.), die Leistung von Otezla (Apremilast), unsere Übernahmen von ChemoCentryx, Inc. oder Horizon Therapeutics plc (einschließlich der voraussichtlichen Entwicklung und Aussichten von Horizons Geschäftstätigkeit, Leistung und Chancen sowie alle potenziellen strategischen Vorteile, Synergien oder Chancen, die als Ergebnis einer solchen Akquisition erwartet werden) sowie Schätzungen von Einnahmen, Betriebsmargen, Investitionsausgaben, Barmitteln, anderen Finanzkennzahlen, erwarteten rechtlichen, schiedsverfahrenstechnischen, politischen, regulatorischen oder klinischen Ergebnissen oder Praktiken, Kunden- und Verschreibungsmustern oder -praktiken, Erstattungsaktivitäten und -ergebnissen, Auswirkungen von Pandemien oder anderen weit verbreiteten Gesundheitsproblemen auf unser Geschäft, Ergebnisse, Fortschritte und andere derartige Schätzungen und Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit beträchtlichen Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, einschließlich der nachfolgend genannten und in den von Amgen eingereichten Security and Exchange Commission-Berichten näher beschriebenen. Dazu gehört auch unser jüngster Jahresbericht auf dem Formblatt 10-K sowie nachfolgende Periodenberichte auf den Formblättern 10-Q und Form 8-K. Sofern nichts anderes angegeben ist, trifft Amgen diese Aussagen zum vermerkten Datum und verpflichtet sich nicht dazu, in diesem Dokument enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn neue Informationen vorliegen, Ereignisse eintreten oder aufgrund anderer Gründe.Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie übernommen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den von uns prognostizierten Ergebnissen abweichen. Unsere Ergebnisse können durch unsere Fähigkeit, sowohl neue als auch bestehende Produkte im In- und Ausland erfolgreich zu vermarkten, durch klinische und regulatorische Entwicklungen bei aktuellen und zukünftigen Produkten, durch das Umsatzwachstum bei kürzlich eingeführten Produkten, durch den Wettbewerb mit anderen Produkten, einschließlich Biosimilars, durch Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Herstellung unserer Produkte und durch die globale Wirtschaftslage, einschließlich solcher, die sich aus geopolitischen Beziehungen und staatlichen Maßnahmen ergeben, beeinflusst werden. Darüber hinaus werden die Verkäufe unserer Produkte durch Preisdruck, politische und öffentliche Kontrolle und Erstattungsrichtlinien beeinflusst, die von Kostenträgern, einschließlich Regierungen, privaten Versicherungsplänen und Managed-Care-Anbietern, auferlegt werden, und können von regulatorischen, klinischen und leitlinienförmigen Entwicklungen sowie nationalen und internationalen Trends in Richtung Managed Care und Kostendämpfung im Gesundheitswesen beeinflusst werden. Darüber hinaus unterliegen unsere Forschung, Tests, Preisgestaltung, Vermarktung und andere Aktivitäten einer umfassenden Regulierung durch in- und ausländische staatliche Regulierungsbehörden. Wir oder andere könnten Sicherheits-, Nebenwirkungs- oder Herstellungsprobleme mit unseren Produkten, einschließlich unserer Geräte, feststellen, nachdem sie auf dem Markt sind. Unser Geschäft kann durch behördliche Ermittlungen, Rechtsstreitigkeiten und Produkthaftungsansprüche beeinträchtigt werden. Darüber hinaus könnte unser Geschäft durch die Einführung neuer Steuergesetze oder durch zusätzliche steuerliche Verpflichtungen beeinträchtigt werden. Zudem erhalten wir zwar routinemäßig Patente für unsere Produkte und Technologien, jedoch kann der durch unsere Patente und Patentanmeldungen gebotene Schutz von unseren Wettbewerbern angefochten, für ungültig erklärt oder umgangen werden, oder wir können uns in aktuellen und zukünftigen Rechtsstreitigkeiten über geistiges Eigentum nicht durchsetzen. Wir führen einen erheblichen Teil unserer kommerziellen Produktionsaktivitäten an einigen wichtigen Standorten durch, unter anderem in Puerto Rico, und sind für einen Teil unserer Produktionsaktivitäten von Drittanbietern abhängig. Einschränkungen in der Lieferkette könnten den Verkauf bestimmter aktueller Produkte sowie die Entwicklung von Produktkandidaten beeinträchtigen. Ein Ausbruch einer Krankheit oder eine ähnliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit und die Bemühungen der Öffentlichkeit und der Regierungen, die Ausbreitung einer solchen Krankheit einzudämmen, könnten erhebliche negative Auswirkungen auf die Versorgung mit Materialien für unsere Produktionstätigkeiten, den Vertrieb unserer Produkte, die Vermarktung unserer Produktkandidaten und unsere klinischen Studien haben. Solche Ereignisse könnten sich erheblich nachteilig auf unsere Produktentwicklung, Produktverkäufe, Geschäfts- und Ertragslage auswirken. Wir sind auf die Zusammenarbeit mit Dritten angewiesen, sowohl für die Entwicklung einiger unserer Produktkandidaten als auch bei der Vermarktung und dem Vertrieb einiger unserer kommerziellen Produkte. Darüber hinaus stehen wir bei vielen unserer vermarkteten Produkte sowie bei der Entdeckung und Entwicklung neuer Produkte im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Die Entdeckung oder Identifizierung neuer Produktkandidaten oder die Entwicklung neuer Indikationen für bestehende Produkte kann nicht garantiert werden, und der Übergang vom Konzept zum Produkt ist ungewiss. Folglich kann nicht garantiert werden, dass ein bestimmter Produktkandidat oder die Entwicklung einer neuen Indikation für ein bestehendes Produkt erfolgreich sein und zu einem kommerziellen Produkt wird. Darüber hinaus werden einige Rohstoffe, Medizinprodukte und Komponenten für unsere Produkte ausschließlich von Drittanbietern geliefert. Einige unserer Vertriebspartner, Kunden und Kostenträger verfügen über einen erheblichen Einkaufshebel in ihren Geschäften mit uns. Die Entdeckung erheblicher Probleme mit einem Produkt, das einem unserer Produkte ähnelt und eine ganze Produktklasse betrifft, könnte sich erheblich nachteilig auf den Verkauf der betroffenen Produkte sowie auf unser Geschäft und unsere Geschäftsergebnisse auswirken. Unsere Bemühungen, mit anderen Unternehmen, Produkten oder Technologien zusammenzuarbeiten oder diese zu erwerben und die Geschäftstätigkeit von Unternehmen zu integrieren oder die von uns erworbenen Produkte oder Technologien zu unterstützen, sind möglicherweise nicht erfolgreich. Es kann nicht garantiert werden, dass wir in der Lage sein werden, die strategischen Vorteile, Synergien oder Chancen, die sich aus der Horizon-Akquisition ergeben, zu realisieren, und es kann länger dauern als erwartet, bis solche Vorteile, Synergien oder Möglichkeiten realisiert werden. Es kann sein, dass wir Horizon nicht erfolgreich integrieren können, und eine solche Integration kann länger dauern, schwieriger sein oder mehr kosten als erwartet. Ein Ausfall, ein Cyberangriff oder eine Verletzung der Informationssicherheit unserer IT-Systeme könnte die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer Systeme und unserer Daten gefährden. Unser Aktienkurs ist volatil und kann von einer Reihe von Ereignissen beeinflusst werden. Unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit könnten durch das Scheitern oder das vermeintliche Scheitern bei der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele negativ beeinflusst werden. Die Auswirkungen des globalen Klimawandels und der damit verbundenen Naturkatastrophen könnten sich negativ auf unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit auswirken. Die globalen wirtschaftlichen Bedingungen können bestimmte Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken, verstärken. Unsere Geschäftsentwicklung könnte die Fähigkeit unseres Vorstands, eine Dividende zu beschließen, oder unsere Fähigkeit, eine Dividende zu zahlen oder unsere Stammaktien zurückzukaufen, beeinflussen oder einschränken. Möglicherweise werden wir nicht in der Lage sein, Zugang zu den Kapital- und Kreditmärkten zu erhalten, die für uns vorteilhaft sind, oder überhaupt Zugang zu Kapital- und Kreditmärkten zu erhalten.Pressekontakt:Bernadette Sonner, E-Mail: communication@amgen.de, Telefon: 089-149096-1613Original-Content von: Amgen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30303/6234617