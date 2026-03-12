Änderungen im Vorstand der Allianz SE: Klaus-Peter Röhler scheidet Ende 2026 aus dem Vorstand aus. Tomas Kunzmann, CEO von Allianz Partners, wechselt zum 01.01.2027 in den Vorstand der SE. Renate Wagner übernimmt die Verantwortung für Deutschland, die Schweiz und Zentral- und Osteuropa. Die Allianz SE baut ihren Vorstand um. Die Änderungen in der Besetzung und der Ressortverteilung innerhalb des Vorstands erfolgen im Hinblick auf das geplante Ausscheiden von Dr. Klaus-Peter Röhler aus dem Vorstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
