LONDON, Ontario, March 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung ("LOI") mit einem führenden unabhängigen internationalen Rohstoffhandelsunternehmen unterzeichnet hat, das in den Bereichen Beschaffung, Logistik und Vermarktung von Naphtha und zertifizierten zirkulären Kohlenwasserstoffströmen tätig ist. Die Absichtserklärung schafft einen Rahmen für die Bewertung und Qualifizierung des vom Unternehmen hergestellten Hydrochemolytic-Öls für zukünftige Abnahmevereinbarungen.

Die Absichtserklärung umfasst eine verbindliche Abnahmevereinbarung für die erste Produktionscharge, die mit der First-of-a-Kind ("FOAK")-Industrieanlage des Unternehmens verbunden ist, deren Bau im Chemelot Industrial Park in Geleen, Niederlande, geplant ist. Es wird ein strukturiertes Pilot-to-FOAK-Validierungsprogramm eingerichtet, um den Produktwert zu ermitteln, die Übereinstimmung mit den Spezifikationen zu bestätigen und die Reproduzierbarkeit von Hydrochemolytic-Öl zu bewerten. Gleichzeitig wird die Positionierung auf dem nachgelagerten Markt als Teil der Kreislaufwirtschaft für Kohlenwasserstoffe unterstützt.

Im Rahmen der ersten Phase der Zusammenarbeit wird Aduro Proben des in seiner Next Generation Process ("NGP")-Pilotanlage hergestellten Hydrochemolytic-Öls bereitstellen. Diese Arbeit konzentriert sich auf die Produktcharakterisierung, einschließlich der Erstellung von Schadstoffprofilen, der Verteilung des Siedebereichs und der Anpassung an die Anforderungen der nachgelagerten Aufbereitung und des Steamcrackings. Die Tests und Analysen werden in erster Linie von Aduro durchgeführt, wobei technische Beiträge und kommerzielles Feedback des Handelsunternehmens einfließen, um Produktspezifikationen festzulegen, die Reproduzierbarkeit zu bewerten und den kommerziellen Wert zu bestimmen. Phase 1 ist nicht kommerzieller Natur und dient der Weiterentwicklung der technischen und wirtschaftlichen Charakterisierung der Produktion im industriellen Maßstab.

Phase 2 umfasst einen kommerziellen Validierungsschritt nach Inbetriebnahme der FOAK-Industrieanlage. Das Handelsunternehmen hat sich verpflichtet, die erste Produktionscharge des in der FOAK-Anlage hergestellten Hydrochemolytic-Öls zu erwerben. Diese Charge soll die Qualifizierung nachgelagerter Kunden, Marktentwicklungsaktivitäten und den Nachweis der Produktionszuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit im industriellen Maßstab unterstützen. Nach Fertigstellung dieser ersten Charge beabsichtigen die Parteien, Gespräche über einen längerfristigen kommerziellen Rahmen aufzunehmen, der auf die volle FOAK-Produktionskapazität abgestimmt ist. Die Vereinbarung ist nicht exklusiv und bewahrt dem Unternehmen die Möglichkeit, bei steigender Produktion weitere Abnahmepartner zu gewinnen. Mit Ausnahme der Verpflichtung zum Kauf der ersten Produktionscharge ist die Absichtserklärung unverbindlich und unterliegt der Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen.

Es wird erwartet, dass politische Entwicklungen die Nachfrage nach zertifizierten kreislauffähigen Kohlenwasserstoff-Rohstoffen im petrochemischen Sektor steigern werden. Die Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle ("PPWR") der Europäischen Union führt ab 2030 schrittweise strengere Ziele für den Recyclinganteil von Kunststoffverpackungen ein und verstärkt damit die Notwendigkeit rückverfolgbarer, nach der Massenbilanz zertifizierter Inputs. Steamcracker-Anlagen verbrauchen jährlich mehrere Millionen Tonnen Kohlenwasserstoff-Rohstoffe, um die Bausteine für neue Kunststoffe herzustellen. Selbst eine begrenzte Substitution durch zertifizierte kreislauffähige Kohlenwasserstoffe stellt eine bedeutende Möglichkeit dar, den Kreislaufanteil innerhalb bestehender petrochemischer Lieferketten zu erhöhen.

Laut einer von MarkNtel Advisors veröffentlichten Branchenstudie wurde der weltweite Markt für chemisches Recycling im Jahr 2024 auf etwa 15,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 9,8 Prozent wachsen. Als Reaktion darauf bemühen sich Polymerhersteller, petrochemische Unternehmen und Rohstoffhändler darum, Rohstoffströme zu sichern, die Rückverfolgbarkeit, gleichbleibende Qualität, anerkannte Nachhaltigkeitszertifizierungen wie ISCC Plus und einen glaubwürdigen Weg zur industriellen Produktion bieten. Strukturierte Abnahmevereinbarungen sind daher ein wichtiger Schritt hin zu einer breiteren Marktakzeptanz.

Die Hydrochemolytic-Technologie wandelt Polyolefinabfälle in ein zirkuläres Kohlenwasserstoffprodukt um, das für die Integration in herkömmliche petrochemische Veredelungs- und Steamcracking-Infrastrukturen vorgesehen ist. Das Produkt zeichnet sich durch geringe Konzentrationen an Olefinen und Heteroatomen aus, Eigenschaften, die im Vergleich zu vielen herkömmlichen chemischen Recyclingprodukten eine Verarbeitung mit minimalem zusätzlichem Aufwand ermöglichen dürften. Zuvor mit einem Industriepartner durchgeführte Steamcracking-Versuche im Pilotmaßstab haben eine stabile Crackleistung unter Pilotbetriebsbedingungen gezeigt.

"Diese Absichtserklärung vereint zwei für uns wichtige Elemente: die technische Validierung und einen ersten kommerziellen Rahmen", erklärt Eric Appelman, Chief Revenue Officer bei Aduro. "Die Pilotphase ermöglicht es uns, gemeinsam mit einem globalen Handelspartner Produktspezifikationen festzulegen und den kommerziellen Wert von Hydrochemolytic-Öl zu bestimmen, während die Verpflichtung zum Kauf der ersten FOAK-Produktionscharge den ersten kommerziellen Weg für das Produkt ebnet."

"Die Sicherung einer strukturierten Abnahmeverpflichtung in der FOAK-Phase spiegelt unsere Bemühungen wider, die Technologievalidierung und die Marktnachfrage aufeinander abzustimmen", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. "Kreislaufwirtschaftliche Rohstoffe müssen die Anforderungen der bestehenden petrochemischen Infrastruktur erfüllen und gleichzeitig den gesetzlichen Vorschriften und Zertifizierungsstandards entsprechen. Diese Absichtserklärung verbindet unsere Pilotvalidierungsarbeiten direkt mit der industriellen Produktion und stellt einen wichtigen Schritt auf unserem meilensteinorientierten Weg zur Kommerzialisierung dar."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie zur Umwandlung erneuerbarer Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über den Fortschritt von der Bewertung der Pilotanlage bis zum Bau, zur Inbetriebnahme und zum Betrieb der FOAK-Industrieanlage; den Zeitplan, den Umfang und die Ergebnisse des Validierungsprogramms von Pilot-bis-FOAK; die erwarteten Produktionsmengen, die Qualität und die Markteinführung von Hydrochemolytic-Öl; die Eignung von Hydrochemolytic-Öl für nachgelagerte petrochemische Anwendungen, einschließlich Steam Cracking; die Durchführung, den Zeitplan und die Bedingungen endgültiger Abnahme- oder Handelsvereinbarungen; den Kauf einer ersten Produktionsparzelle und das Potenzial für nachfolgende Handelsvereinbarungen; die Integration von Hydrochemolytic-Öl in die bestehende petrochemische Infrastruktur; regulatorische Faktoren, einschließlich der erwarteten Auswirkungen der Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) der Europäischen Union, die die Nachfrage nach zertifizierten kreislauffähigen Kohlenwasserstoff-Rohstoffen unterstützt; die Verfügbarkeit und Akzeptanz von Nachhaltigkeitszertifizierungen wie ISCC Plus; und der breitere, auf Meilensteinen-basierende Weg des Unternehmens zur Kommerzialisierung und Marktakzeptanz. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der technischen Leistung und Reproduzierbarkeit der Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens im Pilot- und industriellen Maßstab; der erfolgreichen-Skalierung vom Pilotbetrieb zur FOAK-Produktion; die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Versorgungsleistungen zu akzeptablen Bedingungen; den rechtzeitigen Bau, die Inbetriebnahme und den Betrieb der FOAK-Industrieanlage; die Bereitschaft kommerzieller Partner, sich an Validierungs-, Qualifizierungs- und Abnahmeaktivitäten zu beteiligen; die Fähigkeit, endgültige kommerzielle Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen auszuhandeln und abzuschließen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Unterstützung von Bau- und Vermarktungsaktivitäten; die kontinuierliche Weiterentwicklung von regulatorischen Rahmenbedingungen, die zirkuläre Kohlenwasserstoffe unterstützen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen der Markt-, Wirtschafts- oder Regulierungsbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der -Skalierbarkeit und der industriellen Leistungsfähigkeit der Technologie des Unternehmens, Verzögerungen, Kostenüberschreitungen oder technische Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Bau und der Inbetriebnahme der FOAK-Anlage, das Risiko, dass die Ergebnisse aus dem -Pilotmaßstab nicht im industriellen Maßstab reproduziert werden können, Schwankungen der Produktqualität, den Spezifikationen oder den Erträgen, das Risiko, dass Hydrochemolytic-Öl die Anforderungen der nachgelagerten Kunden, der Aufsichtsbehörden oder der Zertifizierungsstellen nicht erfüllt, die -Unverbindlichkeit der Absichtserklärung (mit Ausnahme der begrenzten Verpflichtung zum Kauf einer ersten Produktionscharge) und das Risiko, dass endgültige Vereinbarungen möglicherweise nicht oder zu weniger günstigen Bedingungen als erwartet abgeschlossen werden; Unsicherheiten hinsichtlich des Umfangs, der Preisgestaltung, des Zeitpunkts und der Wirtschaftlichkeit anfänglicher oder zukünftiger Abnahmemengen; die Abhängigkeit von -Drittpartnern, Auftragnehmern und Dienstleistern; Veränderungen der Marktnachfrage nach zirkulären Kohlenwasserstoff-Rohstoffen; Wettbewerb durch alternative Recycling- oder Umwandlungstechnologien; Änderungen oder Verzögerungen bei regulatorischen Richtlinien, einschließlich der Umsetzung von PPWR oder Zertifizierungsrahmenwerken; Verfügbarkeit und Kosten von Kapital; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) verfügbar sind. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete- Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7809ce78-333d-4b72-9302-dd304686e959