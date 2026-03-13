© Foto: 2026 Deutsche Telekom AG

Da vierte Jahr in Folge die wertvollste Marke Deutschlands, ein Aktienkurs mit fast 20 Prozent Plus seit Jahresbeginn und ein milliardenschweres Rückkaufprogramm, die Deutsche Telekom läuft gerade zur Hochform auf.

Der Bonner Konzern verbindet Milliarden von Menschen, baut das Glasfasernetz mit Rekordschwung aus. Eine Satelliten-Partnerschaft mit Elon Musks SpaceX-Tochter Starlink soll künftig auch dort Empfang garantieren, wo gar kein Mast steht. Die Zahlen für 2025 sind stark, die Dividende wird erhöht, und Analysten reihen sich mit Kaufempfehlungen aneinander. Klingt nach einer Erfolgsgeschichte ohne Makel. Doch ganz so einfach ist es nicht. Die Aktie bewegt sich in einem schwierigen Marktumfeld, der DAX zeigt seit Tagen Schwäche, und technische Warnsignale mehren sich. Dennoch ist die T-Aktie relativ stabil. Was sollten Anleger jetzt wissen?

Marke, Strategie und operative Stärke

Dass die Deutsche Telekom auch 2026 ganz oben auf dem Podest steht, ist kein Zufall. Laut der Kantar-BrandZ-Studie beträgt der aktuelle Markenwert satte 124,6 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Sprung von fast 18 Prozent. Seit 2020 hat sich der Wert sogar mehr als verdreifacht. Konkurrenten wie SAP, Siemens, BMW oder Lidl schaut der Magenta-Riese von der Spitze aus zu. Was steckt dahinter? Laut den Marktforschern ist es die Kombination aus konsequentem Netzausbau, cleverer Markenpflege und gesellschaftlichem Engagement. Kurz gesagt: Die Telekom wird nicht nur als relevant wahrgenommen, sondern auch als vertrauenswürdig. Und das spiegelt sich in den Zahlen wider. Der Konzernumsatz kletterte 2025 auf 119,1 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis erreichte 44,2 Milliarden Euro. Der entscheidende Wachstumstreiber bleibt dabei die US-Tochter T-Mobile US, an der die Telekom mittlerweile 52,8 Prozent hält. Deren Service-Umsatz legte um fast acht Prozent zu, der operative Gewinn folgte in ähnlicher Größenordnung. Im deutschen Heimatmarkt sah es durchwachsener aus. Der Gesamtumsatz sank leicht, weil weniger Geräte verkauft wurden. Die eigentlichen Service-Umsätze aber zogen an. Beim Glasfaserausbau meldete der Konzern sogar Rekordtempo. 2,5 Millionen neue Anschlüsse allein in 2025, insgesamt 12,6 Millionen erreichbare Haushalte. Bis 2030 sollen es mindestens 25 Millionen sein. Strategisch wurde die Kooperation mit Starlink offiziell vorgestellt. Ab Frühjahr 2028 soll die sogenannte Direct-to-Cell-Technologie in Deutschland und neun weiteren europäischen Märkten verfügbar sein. Verliert ein Smartphone das terrestrische Netz, schaltet es automatisch auf Satelliten-Empfang um, für Sprache, Daten und SMS. Das schützt vor allem bei Naturkatastrophen oder Stromausfällen und könnte bis zu 140 Millionen potenziellen Nutzern zugutekommen.

Charttechnik

Wer sich den Kursverlauf der Telekom-Aktie in den vergangenen Wochen anschaut, sieht ein Bild mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite ist da der beeindruckende Aufwärtstrend seit Jahresbeginn: Ein tolles Plus in wenigen Wochen sprechen eine deutliche Sprache. Auf der anderen Seite mehren sich die technischen Warnsignale. Die Aktie ist kürzlich unter die 33 Euro Marke gefallen und notierte zuletzt bei etwa 32,70 Euro. Das klingt nach wenig, ist aber ein Hinweis darauf, dass der Kaufdruck nachlassen könnte. Bemerkenswert ist aber, wie stabil sich die Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt hält. Der DAX befindet sich seit mehreren Handelstagen im Abwärtsmodus, die Telekom stemmt sich dagegen mit verhältnismäßiger Gelassenheit. Das zeigt die defensive Stärke des Titels. Dennoch gibt es Grund zur Wachsamkeit: Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist bei der 70er-Marke. Da fängt jener Bereich an, den Chartanalysten als überkauft bezeichnen, ein Niveau, ab dem Kursrücksetzer wahrscheinlicher werden. Mittel- bis längerfristig bleibt die Lage konstruktiv, solange die wichtigen Unterstützungszonen halten.

Was tun?

Die Fundamentaldaten sind solide: Umsatz und Ergebnis wachsen, die Dividende steigt und ein Milliarden-Rückkaufprogramm stützt den Kurs zusätzlich. Analysten von DZ Bank, Barclays, Deutsche Bank, UBS und Bernstein Research haben allesamt Kaufempfehlungen ausgesprochen. Morgan Stanley nennt die Telekom sogar den Top-Pick im europäischen Telekommunikationssektor. All das klingt nach einem klaren Fall für Käufer. Und doch: Der Markt schläft nicht. Die Aktie läuft seit Wochen immer heißer, der RSI mahnt zur Vorsicht, und ein schwacher DAX könnte früher oder später auch an der Telekom-Aktie nicht spurlos vorbeigehen. Wer bereits investiert ist, kann entspannt bleiben, Dividende und Rückkäufe federn Rücksetzer ab. Wer neu einsteigen möchte, sollte aber mögliche Korrekturen abwarten und auf etwas günstigere Einstiegsniveaus setzen. Die nächste wichtige Bewährungsprobe kommt am 13. Mai, wenn die Zahlen für das erste Quartal 2026 auf dem Tisch liegen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

