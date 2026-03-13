Albemarle befindet sich nach einer starken Phase in einer spürbaren Korrektur. Entscheidend bleibt, ob die Unterstützung hält.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|139,86
|142,08
|09:18
|0,000
|0,000
|09:17
|Zeit
|08:30
|Albemarle - Lithium-Aktie vor Entscheidung
|Mi
|Albemarle (ALB) Q4 Sales Rise 16% to $1.4B on Strong Volume Growth
|Di
|Truist Says Lithium Demand Could Drive Albemarle Corporation (ALB) Growth
|Di
|Analysten warnen: Lithiumnachfrage explodiert - erste Defizite schon ab 2028 möglich
|06.03.
|Truist reiterates Buy rating on Albemarle stock on lithium momentum
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALBEMARLE CORPORATION
|139,40
|-2,00 %