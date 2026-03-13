Die Allianz ordnet ihren Konzern-Vorstand neu und betont dabei das Thema Künstliche Intelligenz. Wie Analysten darauf regagieren - und was das für die Aktie bedeutet. Beim DAX-Konzern Allianz stehen personelle Veränderungen an der Konzernspitze an. Der Aufsichtsrat bereitet den Ruhestand eines langjährigen Managers vor und verteilt zugleich mehrere Verantwortlichkeiten neu. Gleichzeitig erhält die Aktie Rückenwind durch eine frische Analysteneinschätzung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE