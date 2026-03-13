EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: hGears AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die hGears AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://ir.hgears.com/de/veroeffentlichungen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://ir.hgears.com/publications/financial-reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://ir.hgears.com/de/veroeffentlichungen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://ir.hgears.com/publications/financial-reports/
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
hGears AG
Brambach 38
78713 Schramberg
Deutschland
Internet:
https://hgears.com
