GFT Technologies: Versteckter KI-Champion vor dem großen Durchbruch?

Der IT-Dienstleister GFT Technologies hat seine strategische Investitionsphase erfolgreich gemeistert und zündet nun den Wachstums-Turbo. Mit maßgeschneiderten Lösungen und einer hauseigenen Plattform positioniert sich der Konzern als unverzichtbarer KI-Architekt für die Finanz- und Industriewelt - ein Megatrend, der sich zunehmend auszahlt. Das Management gibt sich extrem selbstbewusst und peilt bis zum Jahr 2029 die historische Marke von 1,5 Milliarden Euro Umsatz an.

Solide Fundamentaldaten trotz Investitionsphase

GFT Technologies hat Anfang März 2026 die Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr 2025 präsentiert und damit an der Börse für spürbare Erleichterung gesorgt. Der IT-Dienstleister, der sich auf die Beratung von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen spezialisiert hat, konnte seinen Umsatz auf 888 Millionen Euro steigern und damit die eigenen Prognosen übertreffen. Zwar ist der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahr auf 67 Millionen Euro gesunken, was vor allem an Umbaukosten im britischen Markt und hohen strategischen Zukunftsinvestitionen lag, doch Finanzexperten werten das Jahr insgesamt als großen Erfolg. Für Anleger ist besonders die finanzielle Stabilität beruhigend, denn dank einer starken Eigenkapitalquote von über vierzig Prozent soll die Dividende für die Aktionäre konstant bei 0,50 Euro je Anteilsschein bleiben. Die aktuellen Zahlen zeigen somit, dass das Unternehmen auf einem sehr gesunden Fundament steht und die Talsohle beim Gewinnwachstum erfolgreich durchschritten hat.