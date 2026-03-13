Hamburg (ots) -- Asklepios Zentrallager Bad Oldesloe setzt neuen Meilenstein- Belieferung weiterer Standorte von RHÖN in Vorbereitung- Standorte des Teilkonzerns MEDICLIN werden ebenfalls noch in 2026 in die Asklepios Einkaufs- und Logistikstruktur integriertDie Asklepios Großhandelsgesellschaft (AGH) hat über das konzernweite Zentrallager in Bad Oldesloe die Belieferung des RHÖN-Klinikum Frankfurt (Oder) gestartet. "Die standortübergreifende Vernetzung unseres konzernweiten Einkaufs macht sichtbare Fortschritte. Zum ersten Mal übernimmt die Asklepios Großhandelsgesellschaft die vollständige Versorgung eines Standorts der RHÖN-KLINIKUM AG - ein sichtbares Zeichen für die erfolgreiche standortübergreifende Vernetzung unseres konzernweiten Einkaufs", sagt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken Gruppe. "In der Praxis bedeutet das: einheitliche Beschaffung, standardisierte Prozesse und Systeme sowie eine direkte, verlässliche Logistikkette - alles aus einer Hand", ergänzt Janis Gadanac, Geschäftsführer der Asklepios Großhandelsgesellschaft. "Diese Integration steht beispielhaft für unsere gemeinsame Stärke: Effizienz, Qualität, Wachstum und nachhaltige Prozesse durch konzernweite Zusammenarbeit", so Gadanac. Die schrittweise Einbindung weiterer RHÖN-Standorte ist noch in diesem Jahr geplant. Die Integration und vollständige Anbindung der Standorte des Asklepios Teilkonzerns MEDICLIN AG ist ebenfalls für 2026 geplant. Zudem öffnet Asklepios das Modell gezielt auch für externe Kliniken und Gesundheitseinrichtungen, die von der Einkaufs- und Logistikexpertise der Asklepios Gruppe profitieren möchten.Zum Hintergrund:Im Oktober 2022 hat Asklepios mit dem Zentrallager in Bad Oldesloe (https://www.asklepios.com/presse/presse-mitteilungen/konzernmeldungen/2022010/2022-10-21-Asklepios-Zentrallager-in-Bad-Oldesloe-eroeffnet~ref=cdfc70cd-6232-45b6-ab2e-965a0bd275a5~) durch den Einsatz modernster Technologien Maßstäbe in der Logistik für die Gesundheitsversorgung gesetzt. Dieses moderne Zentrallager in Norddeutschland gilt als eines der fortschrittlichsten in Deutschland. Mit hochautomatisierten Lager- und Kommissioniersystemen sowie innovativen IT-Lösungen sorgt das Bad Oldesloer Logistikzentrum für eine effiziente und zuverlässige Versorgung der angeschlossenen Kliniken. Es ermöglicht eine schnelle und präzise Materialbereitstellung, minimiert Lagerzeiten und trägt maßgeblich dazu bei, die Versorgungssicherheit innerhalb der Asklepios Gruppe auf höchstem Niveau zu halten.Im Oktober 2025 hat Asklepios einen weiteren hochmodernen Logistik-Hub eröffnet. Der neue zentrale Standort in Frankfurt-Fechenheim (https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuelles/meldungen/meldung/20250625-asklepios-eroeffnet-neuen-logistik-hub-in-frankfurt-am-main) spielt künftig eine Schlüsselrolle bei der Versorgungssicherheit und Effizienz innerhalb der Asklepios Gruppe (Asklepios, RHÖN, MEDICLIN) in Mitte- und Süddeutschland. Neben den Kliniken und Einrichtungen der Asklepios Gruppe in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und dem Saarland werden auch externe Kunden beliefert.Pressekontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazinwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/6235179