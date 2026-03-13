Allianz: Kursziel 504 Euro!
|15:21
|Allianz-Chef Oliver Bäte verdient 11,6 Millionen Euro
|14:57
|Personalwechsel beim Versicherungsriesen sorgt für Aufmerksamkeit am Markt: Allianz stellt Vorstand neu auf: Kunzmann rückt ins Topmanagement auf
|Die Allianz ordnet ihre Konzernführung neu und bereitet einen Wechsel im Vorstand vor. Mit der Berufung von Kunzmann in das Führungsgremium stellt der Versicherer wichtige Weichen für die kommenden...
|13:55
|Allianz-Chef verdient dank eines Rekordgewinns mehr
|13:51
|Allianz: Kursziel 504 Euro!
Allianz: Kursziel 504 Euro
|13:45
|Zum 1. Januar 2027: Allianz-Konzernvorstand: Röhler geht, Wagner wechselt, Kunzmann kommt
|ALLIANZ SE
|354,90
|+1,26 %