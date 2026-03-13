Der globale Autokonzern Stellantis stellt laut einem Bericht seine Investitionen in Europa auf den Prüfstand und spricht mit Konkurrenten über Kooperationen und Beteiligungen an Marken. Gerüchten über eine Aufspaltung widerspricht Stellantis zwar, nicht aber der angeblichen Partner-Suche. Stellantis sucht Insidern zufolge in China nach finanzkräftigen Partnern für sein schwächelndes Europa-Geschäft, um seine eigenen Investitionen auf Nord- und Südamerika ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net