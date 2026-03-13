Die 3U Holding AG (ISIN: DE0005167902) hat ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Auf den ersten Blick wirken die Kennzahlen ernüchternd. Umsatz und Ergebnis liegen unter dem Vorjahr, und operativ rutschte der Konzern sogar in die Verlustzone. Doch hinter den Zahlen steckt vor allem ein Jahr des Umbaus. Mehrere Geschäftsbereiche wurden neu ausgerichtet, Investitionen in Zukunftsfelder vorangetrieben und strukturelle Veränderungen umgesetzt. Genau diese Faktoren prägen den Blick auf die aktuelle Entwicklung und sie erklären auch, warum das Management bereits für 2026 wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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