Cosmos Exploration erweitert Lithiumstrategie mit Fokus auf Bolivien

Anzeige / Werbung

Der weltweite Wettbewerb um Batterierohstoffe hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Insbesondere Lithium ist in den Mittelpunkt gerückt, da es eine Schlüsselrolle in Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme spielt. Gleichzeitig rücken Regionen mit großen, aber bislang nur teilweise erschlossenen Ressourcen zunehmend in den Fokus internationaler Entwicklungsstrategien.

Vor diesem Hintergrund arbeitet das an der australischen Börse gelistete Unternehmen Cosmos Exploration Ltd. (ISIN: AU0000178113) derzeit an einer Transaktion, die seine Aktivitäten im Lithiumsektor ausweiten könnte. Geplant ist die Integration des auf Bolivien fokussierten Entwicklungsunternehmens EAU Lithium in die börsennotierte Struktur von Cosmos.

Entwicklung im börsennotierten Umfeld

Ziel der geplanten Struktur ist es, die Entwicklungsinitiativen von EAU Lithium in einem börsennotierten Umfeld fortzuführen. Gleichzeitig sollen Management, strategische Ausrichtung und bestehende Partnerschaften unverändert bleiben.

Parallel zur geplanten Integration hat Cosmos Zusagen für eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund fünf Millionen australischen Dollar erhalten. Die Mittel sollen sowohl die Exploration innerhalb des bestehenden Projektportfolios von Cosmos als auch die laufenden Entwicklungsaktivitäten von EAU Lithium in Bolivien unterstützen.

Die Umsetzung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung.

Bolivien im globalen Lithiumkontext

Bolivien verfügt über einige der größten bekannten Lithiumressourcen der Welt und ist ein zentraler Bestandteil des sogenannten Lithium-Dreiecks in Südamerika. Gleichzeitig ist der Lithiumsektor des Landes stark staatlich organisiert.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das staatliche Unternehmen Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), das für die Entwicklung der Solelagerstätten des Landes verantwortlich ist.

EAU Lithium hat nach erfolgreichen Demonstrationstests einer Technologie zur direkten Lithiumextraktion ein Verhandlungsabkommen mit YLB geschlossen. Solche Gespräche können die Grundlage für mögliche zukünftige Projektentwicklungen bilden - vorausgesetzt, regulatorische und strategische Rahmenbedingungen lassen dies zu.

Technologische Zusammenarbeit mit Vulcan Energy Resources

Ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Struktur bleibt die Zusammenarbeit mit Vulcan Energy Resources, einem in Australien und Deutschland börsennotierten Lithiumentwicklungsunternehmen.

Über ein Lizenzabkommen mit der deutschen Tochtergesellschaft von Vulcan erhält EAU Lithium Zugang zur VULSORB-Technologie - einem Verfahren zur direkten Lithiumextraktion (Direct Lithium Extraction, DLE). Diese Technologie wurde entwickelt, um Lithium aus Solelagerstätten potenziell effizienter zu gewinnen als mit herkömmlichen Verdunstungsmethoden.

Die technologische Partnerschaft mit Vulcan soll auch im Rahmen der geplanten Integration in die Cosmos-Struktur bestehen bleiben und weiterhin ein zentraler Bestandteil der Entwicklungsstrategie sein.

Die direkte Lithiumextraktion gewinnt im globalen Lithiumsektor zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen und Regierungen nach Verfahren suchen, die eine schnellere und besser steuerbare Lithiumproduktion ermöglichen könnten.

Kapitalmärkte als Plattform für Rohstoffentwicklung

Die geplante Struktur vereint mehrere internationale Komponenten: australische Kapitalmärkte, europäische Technologie und Entwicklungsinitiativen in Südamerika.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Australian Securities Exchange (ASX) zu einer der weltweit wichtigsten Börsenplattformen für Rohstoff- und Explorationsunternehmen entwickelt. Zahlreiche erfolgreiche Rohstoffprojekte wurden über diese Börse finanziert und zu internationalen Projekten ausgebaut.

Die Integration der EAU-Initiativen in eine an der ASX gelistete Struktur soll daher eine Plattform schaffen, über die Entwicklungsaktivitäten transparent verfolgt und über internationale Kapitalmärkte unterstützt werden können.

Finanzierung und nächste Schritte

Die begleitende Kapitalerhöhung sieht die Ausgabe von 25 Millionen neuen Aktien zu einem Preis von 0,20 australischen Dollar vor. Zusätzlich ist - vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre - die Ausgabe von Optionsscheinen geplant.

Die Erlöse sollen für Explorationsarbeiten innerhalb des bestehenden Cosmos-Projektportfolios, für laufende Aktivitäten im Zusammenhang mit den bolivianischen Entwicklungsinitiativen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Sollte die geplante Integration von EAU Lithium nicht umgesetzt werden, sollen die Mittel stattdessen für Explorationsprogramme innerhalb des bestehenden Cosmos-Portfolios eingesetzt werden.

Ein international ausgerichteter Entwicklungsansatz

Mit der geplanten Integration verfolgt Cosmos einen Ansatz, der mehrere Märkte und Kompetenzbereiche miteinander verbindet: technologisches Know-how aus Europa, Kapitalmarkterfahrung aus Australien sowie langfristige Entwicklungsinitiativen im südamerikanischen Lithiumsektor.

Ob und wie schnell daraus konkrete Projekte entstehen, hängt von verschiedenen Faktoren ab - darunter regulatorische Rahmenbedingungen, Fortschritte in den laufenden Verhandlungen und weitere technologische Entwicklungen im Bereich der direkten Lithiumextraktion.

Sicher ist jedoch, dass Lithium auch künftig eine zentrale Rolle im globalen Energiesystem spielen dürfte. Projekte, die internationale Technologie, Kapitalmärkte und Rohstoffentwicklung miteinander verbinden, rücken daher zunehmend in den Fokus strategischer Überlegungen innerhalb der Branche.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und Mid-Caps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand.

Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

• Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

• Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

• Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu.

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen.

Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu

Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

__________

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03064394-6A1314731&v=undefined

Lassen Sie sich in den Verteiler für Cosmos Exploration oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Cosmos Exploration " oder "Nebenwerte".

Cosmos Exploration Ltd

ISIN: AU0000178113

Cosmos Exploration | ASX Lithium Explorer

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Cosmos Exploration existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Cosmos Exploration Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Cosmos Exploration können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Cosmos Exploration einsehen: Cosmos Exploration | ASX Lithium Explorer



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Cosmos Exploration erweitert Lithiumstrategie mit Fokus auf Bolivien appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000178113