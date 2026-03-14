Antimony Resources auf Allzeithoch: Militärische Nachfrage treibt strategisches Metall Antimon

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Allzeithoch erreicht - ATMY durchbricht die Marke von 1,20 CAD.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY | OTCQB: ATMYF | FSE: K8J0) veröffentlicht.

Der Markt für kritische Rohstoffe erlebt derzeit eine neue Dynamik - und einer der größten Gewinner dieser Entwicklung ist Antimony Resources Corp.

Die Aktie des Unternehmens erreichte heute ein neues Allzeithoch von 1,20 CAD, nachdem sie noch vor wenigen Monaten unter 0,10 CAD gehandelt wurde.

Der Treiber hinter dieser Rallye ist nicht nur der Explorationserfolg des Unternehmens.

Es ist ein Metall, das plötzlich wieder im Mittelpunkt geopolitischer und militärischer Strategien steht:

Antimon.

Während Regierungen weltweit ihre Verteidigungsbudgets erhöhen und gleichzeitig versuchen, strategische Rohstoffe unabhängiger von China zu beschaffen, geraten Projekte mit hochgradigem Antimon außerhalb Asiens zunehmend in den Fokus der Kapitalmärkte.

Genau hier positioniert sich Antimony Resources mit seinem Bald Hill Projekt in Kanada.

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Warum Antimon plötzlich zu den wichtigsten Metallen gehört

Antimon ist eines der unterschätzten strategischen Metalle der Welt.

Doch seine Einsatzgebiete sind entscheidend für moderne Militär- und Hochtechnologie.

Zu den wichtigsten Anwendungen zählen:

Munition und panzerbrechende Geschosse

Antimon wird verwendet, um Blei zu härten und damit die Leistungsfähigkeit von militärischer Munition zu verbessern.

Explosivstoffe und Zünder

Antimonverbindungen sind Bestandteil von Zündern und Detonatoren, die in militärischen Sprengstoffen eingesetzt werden.

Militärelektronik und Sensorik

Spezielle Antimonlegierungen werden in Halbleitern für Radar-, Sensor- und Infrarotsysteme verwendet.

Flammschutzmaterialien

Antimontrioxid wird weltweit als Flammschutzmittel eingesetzt - auch in militärischer Ausrüstung, Fahrzeugen und Flugzeugen.

Batterien und Energiespeicher

Antimonlegierungen werden in Batterien und Energiesystemen verwendet, unter anderem in militärischen Fahrzeugen.

Aus diesen Gründen steht Antimon heute auf nahezu jeder Liste kritischer Rohstoffe, unter anderem bei:

den USA

der EU

Kanada

Japan

Das Problem:

Über 90% der weltweiten Produktion stammen aus China, Russland und Tadschikistan.

Die USA besitzen derzeit keine eigene primäre Antimonproduktion.

Diese Situation zwingt westliche Staaten dazu, neue Lieferquellen aufzubauen.

Bald Hill: Eines der hochgradigsten Antimonprojekte Nordamerikas

Das Bald Hill Antimony Project in der kanadischen Provinz New Brunswick entwickelt sich schnell zu einem der interessantesten Antimonprojekte außerhalb Asiens.

Bisherige Arbeiten haben bereits gezeigt:

Mineralisierung über 700 Meter Streichlänge

Bestätigte Tiefe von 350 Metern

Durchschnittsgehalte von 3% bis 4% Antimon

Das sind Werte, die im globalen Vergleich als hochgradig gelten.

Doch die jüngsten Explorationsergebnisse deuten darauf hin, dass das Projekt deutlich größer sein könnte als ursprünglich angenommen.

Neue Entdeckung: Massive Stibnit-Mineralisierung in der Marcus-Zone

Ein besonders wichtiger Fortschritt ist die Entdeckung der Marcus-Zone.

Durch jüngste Trenching-Arbeiten wurde massive antimonhaltige Stibnit-Mineralisierung freigelegt.

Diese neue Zone liegt außerhalb der ursprünglichen Hauptstruktur und erweitert das mineralisierte Gebiet erheblich.

Die Geologen konnten die Mineralisierung entlang des Streichens weiter verfolgen - ein Hinweis darauf, dass sich hier ein neues bedeutendes Zielgebiet entwickeln könnte.

Besonders interessant:

Die Zone kann relativ schnell getestet werden, da flache Bohrungen ausreichen, um das System zu überprüfen.

Bohrungen auf der Marcus-Zone sollen daher bereits kurzfristig beginnen.

Bohrprogramm bestätigt massives Antimonsystem

Parallel dazu läuft das 10.000-Meter-Bohrprogramm auf der Main Zone.

Bisher wurden bereits rund 4.000 Meter gebohrt.

Die Ergebnisse bestätigen weiterhin:

Massive antimonhaltige Stibnit-Mineralisierung sowohl von der Ost- als auch von der Westseite der Lagerstätte.

Geologische Beobachtungen zeigen große Stibnitkörper und mineralisierte Adern innerhalb stark alterierter Sedimentgesteine.

Diese Ergebnisse stärken die Interpretation, dass Bald Hill nicht nur eine einzelne Lagerstätte ist, sondern ein deutlich größeres Antimonsystem.

Mehrere mineralisierte Zonen auf dem Projekt

Die Exploration hat inzwischen mehrere mineralisierte Bereiche identifiziert:

Main Zone

Das zentrale Bohrziel mit der größten bekannten Mineralisierung.

Marcus Zone

Neue Entdeckung mit massiver Stibnit-Mineralisierung.

Central Zone

Historische Trenching-Ergebnisse lieferten:

2,90% Sb über 8,18 Meter

inklusive 8,47% Sb über 1,53 Meter

South Zone

Trenching durch Antimony Resources zeigte Mineralisierung über etwa 150 Meter.

Diese neuen Entdeckungen lassen vermuten, dass Bald Hill mehrere parallele mineralisierte Strukturen umfasst.

Potenzial für eine bedeutende Antimonlagerstätte

Laut einer technischen Studie besteht für das Projekt ein Explorationsziel von etwa:

2,7 Millionen Tonnen mit 3% bis 4% Antimon.

Diese Schätzung basiert auf einem NI-43-101-Bericht.

Obwohl noch weitere Arbeiten notwendig sind, um eine formale Ressource zu definieren, zeigt diese Bewertung das erhebliche Größenpotenzial des Projekts.

Mit neuen Zonen und weiterhin offenen Strukturen könnte Bald Hill langfristig deutlich größer werden.

Distriktpotenzial auf über 2.000 Hektar

Das Projekt umfasst inzwischen über 2.000 Hektar Landfläche, nachdem zusätzliche Claims erworben wurden.

Das Explorationsprogramm 2026 wird daher auch die gesamte Region untersuchen, unter anderem durch:

Bodenproben

Prospektion

weitere Trenching-Arbeiten

mögliche Airborne-Geophysik

Ziel ist es zu prüfen, ob Bald Hill Teil eines größeren Antimondistrikts sein könnte.

Fazit: Der Antimonmarkt erwacht

Über Jahre hinweg wurde Antimon von Investoren kaum beachtet.

Doch mit zunehmenden geopolitischen Spannungen und steigender militärischer Nachfrage verändert sich das Bild rapide.

Westliche Staaten benötigen dringend eigene oder verbündete Lieferquellen.

Unternehmen mit hochgradigen Projekten außerhalb Chinas rücken deshalb zunehmend in den Fokus.

Mit seinem wachsenden Projekt, mehreren neuen Entdeckungen und einer klaren Explorationsstrategie positioniert sich Antimony Resources als einer der wichtigsten Antimonwerte Nordamerikas.

Der jüngste Kursanstieg auf ein Allzeithoch zeigt:

Der Markt beginnt gerade erst, die strategische Bedeutung dieses Metalls zu erkennen.

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