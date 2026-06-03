Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Der Deutsche Aktienindex DAX präsentierte sich weiterhin in starker Verfassung und konnte sich seit letzter Woche nachhaltig oberhalb der psychologischen Marke von 25.000 Punkten etablieren. Mit derzeit 25.230 Punkten arbeitet sich der DAX damit langsam, aber sicher Richtung neues Allzeithoch vor, das zuletzt im Januar 2026 bei 25.512 Punkten ausgebildet worden ist. Positive Impulse kommen nach wie vor aus dem Technologie- und Industriesektor, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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