Shanghai - Im Qualifying zum Großen Preis von China hat sich Mercedes die Doppelpole gesichert.Antonelli setzte sich mit einer Bestzeit von 1:32.064 in Shanghai an die Spitze und ließ seinen Teamkollegen Russell hinter sich, der mit einem Rückstand von 0,222 Sekunden auf Platz zwei landete. Die Ferraris folgten auf den Plätzen drei und vier, während die McLaren-Piloten die dritte Startreihe komplettierten.Das Qualifying begann mit einer starken Leistung von Russell, der zunächst das Tempo vorgab. Doch ein mechanischer Defekt bremste ihn zwischenzeitlich aus, sodass er das Auto in die Garage zurückbringen musste. Währenddessen nutzte Antonelli die Gelegenheit, um die Bestzeit zu setzen. Die Ferraris konnten trotz frischer Reifen nicht an die Zeit von Antonelli herankommen.Am Ende des Qualifyings sorgte eine gelbe Flagge, verursacht durch einen Fahrfehler von Bortoleto, dafür, dass sich kaum noch jemand verbessern konnte. Trotz der Herausforderungen zeigte Mercedes eine beeindruckende Teamleistung und geht als Favorit in das Rennen am Sonntag.Zuvor hatte Russell sich im Formel-1-Sprint von China durchgesetzt und einen weiteren Sieg für Mercedes gesichert. Der Brite konnte sich gegen die Konkurrenz von Ferrari behaupten, die mit Charles Leclerc und Lewis Hamilton die Plätze zwei und drei belegte. Andrea Kimi Antonelli musste sich nach einer 10-Sekunden-Strafe mit dem fünften Platz zufriedengeben, während Lando Norris für McLaren den vierten Platz erreichte. Max Verstappen erlebte ein enttäuschendes Rennen und landete außerhalb der Punkte auf Platz neun.Der Start des Rennens verlief turbulent, insbesondere für Antonelli, der von Startplatz zwei zurückfiel. Russell verteidigte zunächst seine Führung, wurde jedoch von Hamilton im Mittelsektor überrascht. Hamilton übernahm kurzzeitig die Führung, bevor Russell auf der langen Geraden kontern konnte. Eine Kollision zwischen Antonelli und Isack Hadjar führte zu einer Strafe für den Italiener. Rookie Arvid Lindblad drehte sich in Kurve 11 und fiel ans Ende des Feldes zurück.Im weiteren Verlauf des Rennens entwickelte sich ein spannender Kampf um die Spitze zwischen Russell und den Ferraris. Hamilton und Leclerc versuchten, Druck auf den Mercedes-Piloten auszuüben, doch Russell konnte seine Führung behaupten. Ein Safety-Car-Einsatz nach einem Ausfall von Nico Hülkenberg brachte zusätzliche Spannung ins Rennen. Beim Neustart verlor Leclerc den Anschluss an Russell, was letztlich die Entscheidung zugunsten des Briten brachte.Max Verstappen zeigte sich nach dem Rennen frustriert und sprach von zahlreichen Problemen, die seinen neunten Platz erklärten. Der Niederländer beklagte einen schlechten Start und eine unkontrollierbare Balance seines Fahrzeugs.