Ein spektakulärer Rechtsstreit erschüttert die KI-Branche. Elon Musk verlangt von OpenAI und Microsoft bis zu 134 Milliarden Dollar - doch das Gericht setzt bereits vor Prozessbeginn klare Grenzen. Einige der brisantesten Vorwürfe dürfen vor der Jury gar nicht erst thematisiert werden.Richterin setzt klare Grenzen für Aussagen im Prozess Ein US-Bundesgericht hat zentrale Leitlinien für den kommenden Prozess zwischen Elon Musk, OpenAI und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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