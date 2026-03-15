Es ist alles für den großen Showdown angerichtet. Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten tobt. Die Ölpreise notieren dreistellig und belasten die Aktienmärkte außerordentlich. Die Aktienmärkte sind angezählt - auch der Dax, denn der Verlust der 24.000er Marke wirkt nach. In den nächsten Handelstagen wird der Dax mit einer hochgradig explosiven Gemengelage konfrontiert. Die Belastungen, die aus dem Krieg im Nahen und Mittleren Osten resultieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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