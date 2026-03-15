Shanghai - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2026 in China gewonnen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.
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