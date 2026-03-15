Nestlé verzeichnete 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 3,5 Prozent, das jedoch überwiegend auf Preiserhöhungen zurückzuführen ist, während das reale interne Wachstum nur 0,8 Prozent betrug. Gleichzeitig belasten steigende Rohstoffkosten sowie ein Rückruf von Säuglingsnahrung das Ergebnis und drücken auf den Gewinn je Aktie. Mit dem Effizienzprogramm "Fuel for Growth", Stellenabbau und einer strategischen Neuausrichtung des Portfolios will ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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