Die Finanzmärkte zeigten sich in dieser Woche wieder einmal von ihrer unberechenbaren Seite. Wer auf bewährte Routinen setzte, wurde von plötzlichen Kursbewegungen überrascht. Besonders deutlich wurde dies am Beispiel dieses RuMaS Trading-Tipps, der zunächst Hoffnung auf einen positiven Trend machte.Nach einem verheißungsvollen Start und der Erwartung steigender Kurse in der Vorwoche schwenkte die Stimmung plötzlich um. An den beiden letzten Handelstagen, ...

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