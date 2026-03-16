Die geopolitischen Krisen und der KI-Boom verschmelzen zu einem beispiellosen Energie-Dilemma. Während Europa und die USA nach dem Ukraine-Schock ihre Wasserstoff-Infrastruktur hochziehen saugen Rechenzentren von Tech-Giganten bereits heute Strommengen ab, die ganze Länder versorgen könnten. Doch grüner Wasserstoff allein scheitert an der Unstetigkeit von Wind und Sonne. Die Lösung könnte in der Verbindung mit Mini-Atomreaktoren, sogenannten SMRs, liegen. Wir sehen uns die aktuelle Situation von Plug Power, First Hydrogen und Oklo genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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