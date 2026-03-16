Der Kampf um kritische Rohstoffe spitzt sich weltweit zu. Metalle wie Seltene Erden, Kupfer, Nickel oder Kobalt sind unverzichtbar für Elektromobilität, Windkraft und Stromnetze, gleichzeitig aber auch für moderne Rüstungstechnologie. Während China große Teile der globalen Verarbeitung kontrolliert, versuchen die USA, Europa und ihre Partner mit Milliardenprogrammen neue Lieferketten aufzubauen. Minenprojekte, Recyclingverfahren und strategische Partnerschaften rücken damit ins Zentrum eines geopolitischen Wettlaufs. Für Rohstoffunternehmen entsteht ein Umfeld, das seltene Metalle zum Schlüsselthema der kommenden Jahre macht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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