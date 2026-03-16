Anzeige / Werbung

EcoGraf will gemeinsam mit Taiwans Long Time Technology HFfree-Reinigungsanlagen in Südostasien und Taiwan prüfen und seine Anodenstrategie für ex-China-Batterielieferketten ausbauen.

Die australische Graphitgesellschaft EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) treibt den Ausbau ihrer internationalen Anodenmaterialstrategie mit einem neuen Partner in Taiwan voran. Das Unternehmen hat mit Long Time Technology Co., Ltd. (LTT) ein unverbindliches Memorandum of Understanding unterzeichnet, um bei der Entwicklung von Graphitreinigungsanlagen auf Basis von EcoGrafs umweltfreundlicher HFfree-Technologie, möglichen Abnahmevereinbarungen und dem Ausbau der Batterieanoden-Aktivitäten in Südostasien und Taiwan zusammenzuarbeiten!

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die HFfree-Technologie von EcoGraf, mit der das Unternehmen Graphit für Batterieanoden aufbereiten will, ohne die extrem schädliche Flusssäure zu verwenden, die in China zum Einsatz kommt. LTT, ein in Taiwan ansässiges Unternehmen für Batteriematerialien und Anodentechnologie, soll im Rahmen der Vereinbarung unter anderem die Naturgraphit-Anodenprodukte von EcoGraf für den Einsatz in seiner globalen ex-China-Batterie-Lieferkette evaluieren. Zugleich wollen beide Seiten über Investitionen, Abnahmevereinbarungen und mögliche Gemeinschaftsstrukturen für den Aufbau entsprechender Anlagen sprechen.

JETZT mehr erfahren:

Graphit ohne Flusssäure: EcoGraf schmiedet Taiwan-Allianz für ex-China Batterieanoden

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Heritage Mining Ltd. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Heritage Mining Ltd. zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Heritage Mining und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Heritage Mining Ltd. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Enthaltene Werte: US0378331005,TW0002354008,AU0000071482