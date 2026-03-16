Syngenta, ein weltweit führendes Unternehmen für landwirtschaftliche Innovationen, gab heute auf der World Agri-Tech Innovation Summit in San Francisco bekannt, dass das Unternehmen untersucht, wie Quantencomputing Landwirten helfen kann, den wachsenden Anforderungen der Lebensmittelproduktion in einem sich verändernden Klima gerecht zu werden. Zu diesem Zweck geht das Unternehmen eine Partnerschaft mit QuantumBasel ein, das das erste kommerzielle Quantencomputerzentrum der Schweiz betreibt. Ziel der Zusammenarbeit ist, Quantentechnologien für Anwendungen in der landwirtschaftlichen Forschung und Entwicklung zu erforschen.

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Ion trap, which uses electromagnetic fields to confine and control ions for use as quantum bits (qubits).

Landwirte weltweit stehen unter zunehmendem Druck, angesichts unvorhersehbarer Wetterbedingungen sowie wachsender Herausforderungen durch Schädlinge und Krankheiten mehr Lebensmittel nachhaltig zu produzieren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind neue wissenschaftliche Ansätze erforderlich, die über die Möglichkeiten klassischer Computer hinausgehen insbesondere beim Verständnis komplexer molekularer und biologischer Systeme, die der Pflanzenforschung zugrunde liegen.

Die Entwicklung sicherer, wirksamer und nachhaltiger Pflanzenschutzmittel erfordert ein Verständnis molekularer Interaktionen von aussergewöhnlicher Komplexität. Quantencomputer könnten künftig in der Lage sein, diese Prozesse deutlich präziser zu modellieren und bislang unerreichbare Einblicke in molekulares Verhalten zu liefern. Dadurch könnten neue Ansätze für die Entwicklung innovativer Lösungen in der Landwirtschaft entstehen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit bringt QuantumBasel seine algorithmische Expertise sowie den Zugang zu fortschrittlicher Hardware und Simulatoren ein, während Syngenta seine wissenschaftliche Kompetenz und seine landwirtschaftlichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten beisteuert. Erste Projekte sollen das Verständnis molekularer Prozesse vertiefen und neue Ansätze für Forschung und Pflanzenwissenschaften ermöglichen.

"Quantencomputer könnten ein Katalysator für die nächste Generation wissenschaftlicher Durchbrüche in der Landwirtschaft sein", sagt Feroz Sheikh, Chief Information and Digital Officer der Syngenta Group. "Sie haben das Potenzial, uns ein tieferes Verständnis molekularer Interaktionen zu ermöglichen und neue Erkenntnisse und Lösungen zu liefern, die Landwirten helfen können, den Herausforderungen einer sich verändernden Welt zu begegnen."

Quantencomputing ist eine aufstrebende Technologie mit erheblichem langfristigem Potenzial für molekulare Modellierung, künstliche Intelligenz und weitere wissenschaftliche Anwendungen. Durch die Zusammenarbeit will Syngenta frühzeitig Erfahrungen sammeln und das Wissen sowie die Partnerschaften aufbauen, die für eine künftige Anwendung dieser Technologie in der Agrarforschung erforderlich sind.

"Unsere Mission ist es, Quantencomputing in industrielle Anwendungen zu bringen und die Landwirtschaft ist eines der spannendsten Felder", sagt Thomas Landolt, CEO von QuantumBasel. "Durch die Kombination unserer Infrastruktur und unseres Know-hows mit der landwirtschaftlichen Expertise von Syngenta können wir dazu beitragen, Forschungszyklen zu beschleunigen, die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen zu verbessern und nachhaltigere Anbaumethoden zu unterstützen."

Über QuantumBasel

QuantumBasel ist ein Kompetenzzentrum für Quantencomputing und künstliche Intelligenz und fördert den Zugang zu kommerziellem Quantencomputing, um Innovationen voranzutreiben. QuantumBasel ist das erste und bislang einzige kommerzielle Quantencomputing-Hub der Schweiz. Das Team aus Quanten- und Datenwissenschaftlern von QuantumBasel schult und unterstützt Unternehmen, führt Projekte in den Bereichen Quantencomputing und künstliche Intelligenz durch und arbeitet eng mit Universitäten und akademischen Institutionen zusammen. Durch ein international vernetztes Ökosystem bietet QuantumBasel Zugang zu fortschrittlichem Know-how und Technologien und ermöglicht es Unternehmen aus verschiedenen Branchen, Innovationen mit der nächsten Generation der Informationstechnologie zu realisieren. www.quantumbasel.com

Über Syngenta

Syngenta ist ein weltweit führendes Unternehmen für landwirtschaftliche Innovationen mit einer Präsenz in mehr als 90 Ländern. Syngenta konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologien und landwirtschaftlichen Praktiken für Landwirt: innen, damit sie den Wandel vollziehen können, der notwendig ist, um die Weltbevölkerung zu ernähren und gleichzeitig unseren Planeten zu schützen: Neue Technologien und Lösungen, die Landwirt: innen dabei unterstützen, gesündere Pflanzen auf gesünderen Böden mit höheren Erträgen anzubauen. Syngenta Crop Protection hat seinen Hauptsitz in Basel, Schweiz; Syngenta Seeds hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten. Lesen Sie unsere Geschichten und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram und X.

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