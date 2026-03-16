Zürich - Bei der Privatbank Julius Bär erhält CEO Stefan Bollinger eine Entschädigung zugesprochen von 24 Millionen Franken. 40 Prozent sind die Lohnzahlung für das vergangene Geschäftsjahr 2025, die restlichen 60 Prozent sind eine Entschädigung für entgangene Zahlungen bei seinem früheren Arbeitgeber. Wie dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist, hat Bollinger für seine operative Tätigkeit im vergangenen Jahr eine Gesamtzahlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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