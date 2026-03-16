Rorschacherberg - Der Werkzeugmaschinenbauer StarragTornos hat sich 2025 in der Gewinnzone gehalten. Nach dem Verlust im ersten Semester gelang damit im zweiten Halbjahr dank der eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Die Dividende soll stabil gehalten werden. Der Betriebsgewinn EBIT brach gegenüber dem Vorjahr um 61,0 Prozent auf 6,0 Millionen Franken ein, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Die entsprechende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab