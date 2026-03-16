Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von Relobus an Infracapital- Führender privater Busverkehrsbetreiber in Polen mit starker Marktposition - Erfolgreiche Sanierung, zahlreiche neue Vertragsabschlüsse unter der Eigentümerschaft von Mutares - Transaktion markiert weiteren erfolgreichen Exit - Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2026
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens Relobus Transport Polska sp. z o.o. ("Relobus"), einem der größten privaten Betreiber öffentlicher Busverkehrsdienste in Polen, an einen von Infracapital, dem Infrastruktur-Beteiligungsarm von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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