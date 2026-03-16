In der Diskussion um die hohen Benzinpreise hat sich nun auch OMV-Chef Alfred Stern zu Wort gemeldet. Er erklärte, wie die Preise zustande kommen und wodurch sie am ehesten sinken könnten. Indes geht es mit dem Aktienkurs des Energie- und Chemiespezialisten angesichts der dreistelligen Ölpreise zuletzt weiter bergauf.Stern rechnete indes in einem Fernsehinterview am Samstag vor, dass von den hohen Benzinpreisen keine allzu hohen Gewinne bei OMV hängen bleiben. Er rechnete vor, dass bei einem Benzinpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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