Die Allianz treibt ihre Expansion in Indien weiter voran. Das gemeinsam mit Jio Financial Services gegründete Rückversicherungsunternehmen Allianz Jio Reinsurance hat von der indischen Aufsichtsbehörde IRDAI eine Betriebslizenz erhalten. Damit kann das Joint Venture nun offiziell seine Geschäfte aufnehmen.Die indische Versicherungsaufsicht Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) hat Allianz Jio Reinsurance Limited die Registrierung erteilt. Die entsprechende Genehmigung datiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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