Mark Zuckerberg setzt alles auf eine Karte. Während Meta Milliarden in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz pumpt, wächst der Druck auf die operative Kostenbasis. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, erwägt der Tech-Gigant einen weiteren, massiven Stellenabbau. Die Pläne könnten bis zu 20 Prozent der Belegschaft treffen.Die Zahlen sind beachtlich: Zum Jahresende 2025 beschäftigte Meta rund 79.000 Mitarbeiter. Ein Abbau von 20 Prozent entspräche fast 16.000 Entlassungen. Damit würde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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