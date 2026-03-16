Zum Start in die neue Handelswoche verbucht die Aktie der Leverkusener Bayer AG deutliche Zugewinne. Rückenwind verleiht ein Upgrade von der Schweizer Großbank UBS, die den DAX-Titel nun zum Kauf empfiehlt. Aus charttechnischer Sicht nähert sich der Wert damit wieder der psychologisch wichtigen Marke von 40 Euro an.Die UBS stufte das Papier von Bayer von "Neutral" auf "Buy" nach oben. Zudem schraubte Analyst Matthew Weston den Zielkurs von 48 Euro auf 52 Euro nach oben. Er sehe mit Blick auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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