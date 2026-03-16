Der DAX befindet sich weiter auf Talfahrt. In der abgelaufenen Woche büßte das größte deutsche Börsenbarometer rund 144 Punkte ein und schloss -0,61% niedriger mit 23.447 Punkten. Die höchsten Verluste gab es bei Heidelberg Materials und Qiagen, Zalando war bester DAX-Wert. Was können Anleger in der neuen Woche erwarten? Die Volatilität bleibt hoch Zum Wochenauftakt eröffnete der DAX zunächst mit fast -3% im Minus, konnte die Verluste im Tagesverlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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