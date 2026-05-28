Ab sofort stehen zwei maßgeschneiderte QIAcuity digitale PCR-Assays für den Einsatz in der Forschung (Research Use Only, RUO) zur Verfügung, die auf die mit dem aktuellen Ausbruch in Verbindung stehenden Sequenzen des Bundibugyo-Ebolavirus abzielen

Die Assays sind für die Integration in bestehende QIAcuity-Systeme konzipiert, um die Forschung, die Abwasserüberwachung und die analytische Auswertung durch qualifizierte Labore zu unterstützen

QIAGENs breites Sample-to-Insight-Portfolio umfasst Kits für die Probenvorbereitung und Next-Generation-Sequencing zur Unterstützung von Forschungs-Workflows bei Krankheitsausbrüchen

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Verfügbarkeit von zwei maßgeschneiderten digitalen PCR-Assays für Forschungszwecke (Research Use Only, RUO) bekannt gegeben. Diese sollen Forschungs- und Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Bundibugyo-Ebolavirus unterstützen.

Die Assays wurden für den Einsatz mit dem digitalen PCR-System QIAcuity entwickelt und sollen qualifizierten Laboren dabei helfen, neu auftretende Zielpathogene in der Forschung, der Abwasserüberwachung und anderen Bereichen des Umweltmonitorings zu evaluieren. Die Entwicklung erfolgte auf Basis öffentlich verfügbarer Genomsequenzdaten, die im Rahmen der Ausbruchsbekämpfung veröffentlicht wurden. Die Assays sind Teil von QIAGENs umfassendem Sample-to-Insight-Portfolio zur Unterstützung von Workflows zur Erforschung von Infektionskrankheiten.

Die Assays zielen auf die Nukleoprotein- (NP) und VP35-Regionen des Virus ab. Erste In-silico-Sequenzanalysen zeigten keine Abweichungen gegenüber den derzeit veröffentlichten und von QIAGEN überprüften Ausbruchssequenzen.

Die Assays sind ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt und nicht für diagnostische Verfahren vorgesehen.

Die Verfügbarkeit dieser Assays unterstreicht die Bedeutung anpassungsfähiger molekularer Technologien zur Unterstützung der Forschungsinfrastruktur im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Sobald genomische Informationen zu neu auftretenden Infektionskrankheiten verfügbar werden, benötigen Labore flexible Lösungen, die sich in bestehende Forschungs-, Überwachungs- und Umweltmonitoring-Workflows integrieren und evaluieren lassen.

QIAGENs aktuelles Portfolio zur Bekämpfung des Ausbruchs der Infektionskrankheit umfasst:

Digitale PCR-Assays für den Einsatz in der Forschung zum Nachweis der NP- und VP35-Regionen des Bundibugyo-Ebolavirus sind über QIAGENs Workflow für kundenspezifische Assays auf Bestellung erhältlich.

QIAseq-Sequenzierungspanels sind ab Lager verfügbar und können kurzfristig geliefert werden.

Bestehende Kits für die Probenvorbereitung und für molekulare Workflows sind ab Lager verfügbar und unterstützen die Verarbeitung von Nukleinsäuren für nachgelagerte digitale PCR- und Next-Generation-Sequencing-Workflows zur Unterstützung von Abwasserüberwachung und molekularen Forschungsanwendungen.

"Die Vorbereitung auf Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit hängt davon ab, dass Labore neu auftretende Zielpathogene evaluieren können, sobald verlässliche genomische Informationen zur Verfügung stehen", sagte Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. "QIAGEN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kundinnen und Kunden weltweit mit anpassungsfähigen molekularen Technologien zu unterstützen, die dazu beitragen, die Forschungs- und Überwachungskapazitäten im Bereich Infektionskrankheiten zu stärken. Unser Ziel bleibt dabei klar: Kein Land sollte zurückgelassen werden, wenn neue Bedrohungen entstehen."

Das digitale PCR-System QIAcuity unterstützt den sensitiven Nachweis und die Quantifizierung von Nukleinsäuren in einer Vielzahl von Forschungsanwendungen, darunter die Forschung zu Infektionskrankheiten und die Umweltüberwachung. In Kombination mit QIAGENs umfassendem Sample-to-Insight-Portfolio ermöglicht es die Plattform Laboren, bestehende Workflows schnell an neue Zielpathogene anzupassen.

Weitere Informationen zu den digitalen PCR-Lösungen von QIAcuity und kundenspezifischen Assay-Workflows erhalten Sie von Ihren lokalen QIAGEN Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern oder vom Customer Care Team.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist ein weltweit führender Anbieter von Sample-to-Insight-Lösungen, mit denen Kundinnen und Kunden molekulare Informationen aus biologischen Proben extrahieren und analysieren können, die die Bausteine des Lebens enthalten. Unsere Probentechnologien isolieren und verarbeiten DNA, RNA und Proteine aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Lösungen die Interpretation komplexer Daten unterstützten, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Schritte in optimierte, kosteneffiziente Workflows. QIAGEN bedient weltweit mehr als 500.000 Kunden in den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische F&E und industrielle Anwendungen wie Forensik) und Molekulare Diagnostik (klinische Gesundheitsversorgung). Zum 31. März 2026 beschäftigte QIAGEN rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com

Source: QIAGEN N.V.

Category: Infectious Diseases

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